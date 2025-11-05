Iz Dinama je bez nastupa otišao baš u Celtu: 'Mi Španjolci nismo navikli na ambijent Maksimira'

Katalonski lijevi bek Jan Oliveras, koji je prošle sezone bio u Dinamu od kuda je ljetos prešao u podmladak Celte Vigo, rekao je da je zagrebačka momčad kvalitetna i konkurentna u Europi.

- To je sjajan klub, s izvrsnom infrastrukturom. Vrlo je konkurentna momčad s visokokvalitetnim nogometašima. Dinamo Zagreb je najvažnija momčad u Hrvatskoj, ali me iznenadila hrvatska liga jer ima mnogo momčadi visoke razine - izjavio je u srijedu 21-godišnji Oliveras u intervjuu španjolskim novinama AS.

Dinamo će u četvrtak u Zagrebu ugostiti Celtu Vigo u Europskoj ligi.

- Mislim da je najopasnije ako se ne prilagodiš dobro tamošnjem ambijentu jer je malo drugačiji od onoga na što smo mi Španjolci navikli - rekao je Oliveras.

Belek: Dinamo odradio popodnevni trening | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Dinamo nevjerojatno naporno radi, dominira posjedom. Prošle godine smo kod kuće pobijedili Milan, remizirali s Monacom... Uvijek smo dobivali dodatni poticaj kada smo igrali kod kuće. Hrvatski igrači u Dinamu to posebno doživljavaju i taj osjećaj ih tjera da prebace u višu brzinu - dodao je.

Jan Oliveras je započeo karijeru u omladinskoj školi Espanyola od kuda je s 12 godina preselio u La Masiju, akademiju Barcelone. Iz iste je generacije kao Barcin španjolski reprezentativni veznjak Gavi, a kao junior je otišao u Romu. Prošle sezone bio je na posudbi u Dinamu premda nije debitirao za prvu momčad. Bivši španjolski reprezentativac u uzrastu do 19 godina potpisao je ljetos ugovor sa Celtom Vigo te igra u njenom podlmatku Celti Fortuni.

Najpoznatiji španjolski igrač u Dinamu sada je vjerojatno veznjak Gonzalo Villar.

- Igrao sam s Villarom u Romi, ne u Dinamu, ali da, on je jako dobar igrač. Ima tamo i još jedan Španjolac, Raúl Torrente - izjavio je Oliveras podsjetivši da su lani ondje igrali "kvalitetni i iskusni igrači" poput Brune Petkovića i Marka Pjace.

Zagreb: Prijateljska utakmica Dinamo - Trnje | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Smatra da bi Celta na Maksimiru trebala posebno paziti na 27-godišnjeg Villara koji je "tehnički najdarovitiji igrač" Dinama. Također mu se sviđa 22-godišnji Luka Stojković jer ima "odlično oko za gol" zbog čega je opasan. Dinamov predsjednik je Zvonimir Boban koji je prije 24 godine igrao kratko za Celtu.

- On je u Dinamu apsolutna legenda. Kad smo saznali da će biti predsjednik, u svlačionici je vladalo veliko uzbuđenje jer je zadovoljstvo raditi s legendom poput njega. To je prava poslastica za igrače - ispričao je mladi Španjolac.

Oliveras vjeruje da će u četvrtak s početkom u 18.45 sati biti poseban ugođaj na tribinama Maksimira.

Zagreb: Trening nogometaša Dinama uoči odlaska u Muenchen | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Svakako će biti baklji, vjerojatno će u nekom trenutku morati prekinuti utakmicu. Dinamo ima sjajne navijače. Istina je da obično nema toliko ljudi na stadionu tijekom prvenstvenih utakmica, ali u europskim natjecanjima ispune stadion. Bad Blue Boysi pjevaju cijelu utakmicu, čak i ako pada kiša. To je neugodan ambijent gostujućim momčadima - rekao je.

Upitan hoće li biti opasno za Celtine navijače koji putuju u Zagreb, odgovorio je:

- Ne, ne. Imam samo riječi hvale o gradu. Očekivao sam rezerviranije ljude, ali su vrlo gostoljubivi. Bio sam vrlo dobro primljen te nikada nisam imao nikakvih problema ili nečeg sličnog. To je vrlo lijep grad za život - zaključio je Oliveras.