Iz Hajduka ga potjerali zbog pršuta na čelu, a sada ima novi klub. Igrat će 3. rumunjsku ligu

Sjećate li se Steliana Filipa (31)? Godinu dana igrao je u Hajduku, a sada je nakon godinu i pol dana neigranja pronašao novi klub -angažirao ga je rumunjski trećeligaš Lotus Baile Felix.

Posljednji je angažman imao u mađarskom Mezokovesdu, a od početka 2024. je bez kluba. Riječ je o bivšem rumunjskom reprezentativcu i igraču koji je sedam puta nastupio za A selekciju Rumunjske.

U Hajduk je stigao u siječnju 2018. i potpisao ugovor na tri i pol godine, ali zadržao se tek godinu dana i nastupio 11 puta. Navijači ga najviše pamte po aferi 'pršut' kada je sa tadašnjim suigračima iz Hajduka, Stipom Vučurom i Andreom Fomitschowom, lijepio pršut na čelo, uživao u čarima crnog vina, pušio cigarete i igrao poker.

Filip se rastao od supruge Biance Marine jer ona nije htjela promijeniti religiju. On je tada prešao na pentekostalizam, pokušao je nagovoriti suprugu da i ona krene njegovim koracima, ali ona ga je odbila, a on joj je predao papire za razvod. Pomalo bizaran razlog, ali to je nešto preko čega očito nije mogao prijeći. Kasnije se ponovno oženio za bivšu ljubav.

Najveći je trag ostavio u Dinamu 1948 za koji je nastupio 199 puta i zabio sedam golova, uz 15 asistencija.