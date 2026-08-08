Iz Hajduka objavili zanimljive podatke: Evo tko je najbrži...

Hajduk je prezentirao zanimljivu novost u klubu. Splitski klub na svojim je stranicama pokrenuo novu rubriku ‘Stats Corner’ gdje će biti objavljivana statistika najboljih pojedinaca sa svake utakmice.

Prvi podaci već su objavljeni, za otvaranje domaćeg prvenstva protiv Varaždina i europske utakmice protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Navijači Hajduka, a i svi ostali koje to zanima, od sada će moći imati jasniji uvid u statistiku. Izdvajat će se podaci o ukupno pretrčanoj udaljenosti, trčanju velikom brzinom, sprintu, maksimalnoj brzini i očekivanim golovima.

Rokas Pukštas pretrčao je najviše u porazu protiv Varaždina 1-2 čak 12.008 metara. Mathieu Alapandie imao je 710 metara trčanja velikom brzinom, odnosno između 19,8 i 25 km/h, te još 260 metara sprinta brzinom većom od 25 km/h.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon lošeg otvaranja HNL-a, Hajduk je na gostovanju protiv Žalgirisa iz Vilniusa ostvario vrlo važnu pobjedu 5-2. U toj europskoj utakmici najviše je pretrčao Adrion Pajaziti – 11.571 metar. Bamba je predvodio momčad u trčanju velikom brzinom sa 633 metra, dok je Marin Šotiček imao čak 388 metara sprinta iznad 25 km/h, a bio je i najbrži igrač 'bijelih'.

