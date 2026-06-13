Dugo Selo je napustio Uskokov osumnjičenik, ali i njegov brat

Poduzetnik Željko Kruhak novi je predsjednik trećeligaša Dugog Sela. Tako je jednoglasno odlučilo na Izvanrednoj izbornoj godišnjoj skupštini kluba održanoj u klupskim prostorijama u Dugom Selu.

Željko Kruhak zamijenio Lovru Darojkovića, koji je predsjedničku funkciju u klubu iz Dugog Sela obnašao godinu dana nakon čega je dao ostavku, kako je naglasio na Skupštini zbog privatnih razloga, pišu Sportske novosti.

Osim Lovre Darojkovića, ostavku je podnio i Lazar Darojković na mjestu člana IO kluba. Potonji je nedavno skrenuo pozornost sportske javnosti zbog navodnog podmićivanja suca koji je bio delegiran za utakmicu Dugo Selo - Lučko.

Navodno mu je, u zamjenu da se pobrine da njegov klub dobije, nudio građevinske usluge. No sudac je inače zaposlen u policiji pa je sve prijavo kolegama. Ozvučili su ga i otišao je na sastanak s Darojkovićem. Kako 24sata neslužbeno doznaju, u dogovoru s istražiteljima sudac se povukao iz suđenja te utakmice, a sve je rezultiralo uhićenjem Lazara Darojkovića 1. lipnja u ranim jutarnjim satima.

Sudac je na kraju tri sata prije utakmice povučen s iste, a Dugo Selo na kraju je dobilo istu utakmicu.