Iz Malmöa kreću kolone auta i kombija: Opet će biti ludnica!

Ništa nije jeftino u Stockholmu. Točeno pivo se kreće od 40 do 80 kuna. Karta za javni prijevoz je 30 kuna kuna i vrijedi 75 min. Uglavnom Stockholm je jako skup. Kutija cigareta je 50 kuna.

Eto, tako pričaju Hrvati koji žive u Stockholmu. A njih nema baš puno.

No, ako ste mislili da će Hrvatska biti bez podrške, gadno ste se prevarili. Naime, u Malmöu živi 20.000 Hrvata i na društvenim mrežama već najavljuje organizirani dolazak kombijima i automobilima. I ne samo iz Malmöa. U Švedskoj danas živi između 50 i 60 tisuća Hrvata, a gotovo 10.000 Hrvata, najviše nakon Malmöa, živi u Göteborgu. Foto: 24sata.hr

Prednost naših navijača je što već znaju da su u polufinalu, za razliku od druge skupine u kojoj se još ne zna hoće li dalje Norveška, Slovenija, Portugal, pa su brže-bolje pokupovali ulaznice. Dolazak su najavili i navijači iz Hrvatske, a za njih smo pripremili nekoliko savjeta.

- U dućanima i na benzinskim crpkama prodaje se pivo do 3 posto alkohola. I samo to. Alkohol se kupuje u državnim dućanima System bolaget koji rade radnim danom do 20 i subotom do 15 sati. Iza 15 sati u subotu više nemate gdje kupiti pivo. Parking je jako skup, od 15 do 30 kuna sat - savjetuju švedski Hrvati.

U Stockholmu će, svi oni koji neće imati ulaznice, utakmicu gledati u Hrvatskom domu Matija Gubec. Naravno, 'tapkaroši' su već posjetili Facebook stranicu hrvatskog doma i ponudili dvije ulaznice za polufinale. U redovnoj prodaji ulaznice za polufinale kreću se od 100 do 1000 kuna, naravno, ovisno o sektoru.

- Ne brinite, iako je ovdje zima, atmosfera među Hrvatima u Švedskoj je topla je i prava južnjačka, a ni vrijeme ovih dana ne pokazuje zimsku ćudljivost. Imat će dečki itekako veliku podršku - poručuju iz hrvatskih klubova.

No, Hrvatska još ne zna protivnika u Stockholmu, pa navijači ostalih reprezentacija još nisu ni počeli kupovati ulaznice. A od mogućih protivnika čekaju nas Slovenija, Norveška ili Mađarska. Najveći favoriti u toj skupini za prvo mjesto su Norvežani, a Slovenija i Mađarska borit će se za drugo mjesto do samoga kraja.

