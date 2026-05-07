Iz Reala se oglasili o neviđenom kaosu: Tchouameni nokautirao kapetana i poslao ga u bolnicu!

Samo tri dana uoči napete utakmice sezone protiv Barcelone, svlačionicu Real Madrida potresa nezapamćen skandal. Veznjaci Federico Valverde i Aurelien Tchouaméni fizički su se sukobili na treningu, a Urugvajac je izvukao deblji kraj. Zbog teške ozljede glave kapetana Reala prevezli su u bolnicu i sigurno propušta nedjeljni El Clásico.

Svađa koja je eskalirala u fizički sukob

Tenzije između dvojice suigrača započele su još na treningu u srijedu, no dan kasnije sve je eskaliralo do točke vrenja. Prema izvještajima španjolskih medija, Valverde se u četvrtak ujutro odbio rukovati s Tchouaménijem, optuživši ga da je medijima odao detalje njihove prethodne svađe. Optužbe su se neumoljivo nastavile i tijekom treninga, koji je protekao u "neugodnoj atmosferi" prepunoj grubih startova s obje strane, a trener Alvaro Arbeloa navodno nije uspio smiriti uzavrele strasti.

Najgore je tek slijedilo po povratku u svlačionicu. Valverde je nastavio s optužbama, unatoč pokušajima nekolicine suigrača da ih smire. U jednom trenutku francuski veznjak je izgubio strpljenje. Tchouaméni je snažno udario Valverdea šakom u glavu, od čega je Urugvajac pao na tlo. Prilikom pada udario je glavom o stol, što mu je uzrokovalo posjekotinu. Svjedoci navode da je Valverde bio vidno ošamućen te je trening-centar Valdebebas morao napustiti u invalidskim kolicima prije nego što je prevezen u bolnicu gdje su mu zašili ranu. Cijeloj situaciji je navodno svjedočio i glavni direktor kluba José Ángel Sánchez, koji je hitno sazvao krizni sastanak.

Službena potvrda i teške posljedice

Real Madrid je kasnije potvrdio incident i objavio da je otvorio disciplinski postupak protiv obojice igrača. U drugom priopćenju naveli su i težinu ozljede.

"Nakon obavljenih pretraga, našem igraču Fedeu Valverdeu dijagnosticirana je kraniocerebralna trauma. Valverde je kod kuće u dobrom stanju i morat će mirovati deset do 14 dana, sukladno medicinskim protokolima", stoji u priopćenju kluba.

Ova dijagnoza znači da Urugvajac neće biti na raspolaganju za nedjeljni derbi na Camp Nou, utakmicu u kojoj Real lovi posljednju slamku spasa za ostanak u utrci za naslov prvaka. Španjolski mediji navode kako su neki zaposlenici kluba incident opisali kao "najozbiljniji ikad viđen u Valdebebasu", što dovoljno govori o potpunom rasulu u svlačionici uoči važne utakmice.

*uz korištenje AI-ja