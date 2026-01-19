Obavijesti

NDIAYE OSVOJIO AFCON

Iz siromaštva do HNL-a pa trona Afrike: Živio sam s mamom u sobici, a onda je zvao Jakirović

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Velika Gorica: Cherif Ndiaye, nogometaš iz Senegala koji igra u HNK Gorica | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tadašnji trener Gorice rekao je Nikoličiusu: 'Pusti probu, odmah potpišite s njim'

Senegal je za vikend u finalu Afričkoga kupa nacija u Rabatu pobijedio Maroko 1-0. Jedan od junaka bio je napadač Cherif Ndiaye (29). Natjecanje je završio s dva gola u pet utakmica. Prve prave korake Ndiaye je napravio u Gorici.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka - Gorica

Pokretanje videa...

Rijeka - Gorica 01:32
Rijeka - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Iz domovine je došao u belgijski Beveren i sanjao najveće nogometne snove. Međutim, pravu priliku u tom klubu nije dobivao, iako je redovito zabijao za tamošnju drugu momčad.

Zadnjeg dana ljetnog prijelaznog roka 2018. raskinuo je s klubom i nekoliko mjeseci tumarao bez kluba. Bio je švorc.

- Živio sam tih mjeseci s majkom u jednoj sobici u Parizu. Svaki dan sam trenirao pa se vraćao u tu sobicu, u kojoj smo i živjeli, i spavali u istom krevetu… Bili su to teški trenuci - govorio nam je Ndiaye.

U zimu 2019. došao je u Goricu na dvotjednu probu, a Sergej Jakirović, tadašnji trener Turopoljaca, nakon dva treninga kazao je sportskom direktoru Mindaugasu Nikoličiusu: "Potpišite s njim odmah, da nam ga ne bi uzeli drugi".

Za Goricu je odigrao 55 utakmica uz 19 golova pa u lukrativnom transferu otišao u turski Göztepe. Golove slavi kao da puca iz revolvera, što je vezano za njegovo ime. Bio je poslije i u Adani, u Kini, rasturao je i u Zvezdi. Za srpski klub odigrao je 89 utakmica i zabio 40 golova, ali prigovarali su mu navijači zbog nekih promašenih zicera.

- Da zabijam svaku šansu, igrao bih u Realu, a ne u Zvezdi - pravdao se tada Ndiaye.

Ljetos je iz Zvezde za četiri milijuna eura prešao u turski Samsunspor. Trenutačno vrijedi pet milijuna eura i postao je šerif na tronu Afrike.

storyeditor/2026-01-19/PXL_140419_24290280.jpg
storyeditor/2026-01-19/PXL_140419_24290284.jpg

