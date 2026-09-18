Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKI ISKORAK

Iz Splita u NBA ligu! Bivši centar 'žutih' potpisao za Buckse

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Iz Splita u NBA ligu! Bivši centar 'žutih' potpisao za Buckse
Zagreb: Finale SuperSport Kupa Kresimir Ćosić između Splita i Zadra | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Stephens je prošle sezone bio važan dio Splitove momčadi, a u hrvatskom prvenstvu i ABA ligi odigrao je ukupno 61 utakmicu. U prosjeku je za 16,1 minutu na parketu postizao 9,1 poen

Admiral

Američki centar Jake Stephens (26), koji je prošle sezone nosio dres Splita, potpisao je ugovor s Milwaukee Bucksima. NBA klub službeno je potvrdio dolazak 211 centimetara visokog košarkaša, koji će tijekom priprema pokušati izboriti mjesto u momčadi.

Stephens je prošle sezone bio važan dio Splitove momčadi, a u hrvatskom prvenstvu i ABA ligi odigrao je ukupno 61 utakmicu. U prosjeku je za 16,1 minutu na parketu postizao 9,1 poen, hvatao 4,6 skokova i dijelio 1,1 asistenciju, uz 54,2 posto šuta iz igre. Čak 26 puta ubacio je dvoznamenkast broj poena, četiri puta prebacio granicu od 20, a četiri je utakmice završio s double-double učinkom.

IMAT ĆE SKORO 40 Durant se veseli Igrama u LA-u, očekuje da će igrati za SAD...
Durant se veseli Igrama u LA-u, očekuje da će igrati za SAD...

Posebno se istaknuo 25. listopada prošle godine, kada je u nešto više od 23 minute postigao 30 poena uz pet skokova. Dobre igre donijele su mu i priznanje za najkorisnijeg igrača četvrtog kola ABA lige. Amerikancu ovo neće biti prvi susret s NBA okruženjem. Nakon što ga klubovi nisu izabrali na draftu 2023. godine, profesionalnu karijeru započeo je u razvojnoj G ligi. Ondje je nastupao za Capital City Go-Go i Stockton Kingse, a u prvoj sezoni skupio je 41 nastup.

Potom se okušao u europskoj košarci. U sezoni 2024./25. igrao je za španjolski Obradoiro i beogradski FMP, odakle je stigao na Gripe. Ovoga ljeta nastupao je i za Phoenix Sunse u NBA Ljetnoj ligi, ali je u dvije utakmice dobio skromnu minutažu i ukupno postigao šest poena. Iako potpis za Milwaukee predstavlja velik iskorak u njegovoj karijeri, Stephens još nema zajamčeno mjesto u NBA ligi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
FOTO Najljepša olimpijka uzela pauzu od klizaljki: 'Još uvijek to volim, ali život se mijenja...'
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka uzela pauzu od klizaljki: 'Još uvijek to volim, ali život se mijenja...'

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026