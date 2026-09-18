Iz Splita u NBA ligu! Bivši centar 'žutih' potpisao za Buckse

Američki centar Jake Stephens (26), koji je prošle sezone nosio dres Splita, potpisao je ugovor s Milwaukee Bucksima. NBA klub službeno je potvrdio dolazak 211 centimetara visokog košarkaša, koji će tijekom priprema pokušati izboriti mjesto u momčadi.

Stephens je prošle sezone bio važan dio Splitove momčadi, a u hrvatskom prvenstvu i ABA ligi odigrao je ukupno 61 utakmicu. U prosjeku je za 16,1 minutu na parketu postizao 9,1 poen, hvatao 4,6 skokova i dijelio 1,1 asistenciju, uz 54,2 posto šuta iz igre. Čak 26 puta ubacio je dvoznamenkast broj poena, četiri puta prebacio granicu od 20, a četiri je utakmice završio s double-double učinkom.

Posebno se istaknuo 25. listopada prošle godine, kada je u nešto više od 23 minute postigao 30 poena uz pet skokova. Dobre igre donijele su mu i priznanje za najkorisnijeg igrača četvrtog kola ABA lige. Amerikancu ovo neće biti prvi susret s NBA okruženjem. Nakon što ga klubovi nisu izabrali na draftu 2023. godine, profesionalnu karijeru započeo je u razvojnoj G ligi. Ondje je nastupao za Capital City Go-Go i Stockton Kingse, a u prvoj sezoni skupio je 41 nastup.

Potom se okušao u europskoj košarci. U sezoni 2024./25. igrao je za španjolski Obradoiro i beogradski FMP, odakle je stigao na Gripe. Ovoga ljeta nastupao je i za Phoenix Sunse u NBA Ljetnoj ligi, ali je u dvije utakmice dobio skromnu minutažu i ukupno postigao šest poena. Iako potpis za Milwaukee predstavlja velik iskorak u njegovoj karijeri, Stephens još nema zajamčeno mjesto u NBA ligi.