Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVO POGLAVLJE

Iz Uefe spremaju novi format kvalifikacija za velike turnire

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Iz Uefe spremaju novi format kvalifikacija za velike turnire
6
Foto: Spasiyana Sergieva

Sve manje navijača zainteresirano je pratiti kvalifikacije za međunarodna natjecanja, a čelnici Uefe svjesni ovog problema, spremni su uvesti promjene u kvalifikacijski sustav

Uefa razmatra uvođenje novog kvalifikacijskog sustava za Svjetsko i Europsko prvenstvo, prenosi The Times. Razlog uvođenja novog formata kvalifikacija je suprotstavljanje trendu pada interesa navijača. 

Novi format koji je sličan ligi otvorio bi mogućnost održavanja velikih utakmica dok bi manje države i dalje dobile priliku igrati protiv poznatih imena. Uefa razmatra iskoristiti Ligu nacija kao dio kvalifikacija. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Portugal v Republic of Ireland
Foto: Pedro Nunes

Osim što navijači počinju gubiti interes, isti problem pojavljuje se kod televizijskih kuća. Liga prvaka je doživjela uvođenje novog formata na početku prošle sezone, a sada bi taj format poslužio kao inspiracija za međunarodne kvalifikacije. Format ligaškog stila zanimljiviji je za sve uključene momčadi jer se svaka momčad susretne s osam protivnika.

Takav format već postoji od 2023. godine u ženskom nogometu, u Ligi nacija koja je uključena u kvalifikacije za Svjetsko i Europsko prvenstvo. Glavni tajnici 55 europskih saveza već su bili na sastanku u Malagi gdje im je predstavljena moguća promjena kao i pozitivne i negativne strane novog kvalifikacijskog sustava. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Portugal v Republic of Ireland
Foto: Pedro Nunes

Trenutačni proces kvalifikacija za SP predviđa da europske zemlje budu svrstane u skupine od četiri ili pet zemalja gdje će svaka zemlja igrati dva puta sa svakim. Iako je gledanost u padu, u izvještaju se navodi kako je angažman televizijskih kuća za Ligu nacija u porastu.

Međunarodne pauze usred sezone također ne idu u prilog da se poveća gledanost i interes navijača pa Uefa ima želju i to promijeniti. Ovaj potez mogao bi potresti međunarodni nogomet, ali potencijalno biti dobar za navijače što je bonus. Naravno, najvažnija stvar je pošteno kvalificiranje svih zemlja.  

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
Lamine Yamal došao u Hrvatsku
NA KORNATIMA

Lamine Yamal došao u Hrvatsku

Zvijezda Barcelone trenutačno se oporavlja od ozljede i propušta okupljanje španjolske reprezentacije pa je skočio do Hrvatske
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
DEBAKL U LESKOVCU

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025