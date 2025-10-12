Iz Uefe spremaju novi format kvalifikacija za velike turnire

Uefa razmatra uvođenje novog kvalifikacijskog sustava za Svjetsko i Europsko prvenstvo, prenosi The Times. Razlog uvođenja novog formata kvalifikacija je suprotstavljanje trendu pada interesa navijača.

Novi format koji je sličan ligi otvorio bi mogućnost održavanja velikih utakmica dok bi manje države i dalje dobile priliku igrati protiv poznatih imena. Uefa razmatra iskoristiti Ligu nacija kao dio kvalifikacija.

Foto: Pedro Nunes

Osim što navijači počinju gubiti interes, isti problem pojavljuje se kod televizijskih kuća. Liga prvaka je doživjela uvođenje novog formata na početku prošle sezone, a sada bi taj format poslužio kao inspiracija za međunarodne kvalifikacije. Format ligaškog stila zanimljiviji je za sve uključene momčadi jer se svaka momčad susretne s osam protivnika.

Takav format već postoji od 2023. godine u ženskom nogometu, u Ligi nacija koja je uključena u kvalifikacije za Svjetsko i Europsko prvenstvo. Glavni tajnici 55 europskih saveza već su bili na sastanku u Malagi gdje im je predstavljena moguća promjena kao i pozitivne i negativne strane novog kvalifikacijskog sustava.

Foto: Pedro Nunes

Trenutačni proces kvalifikacija za SP predviđa da europske zemlje budu svrstane u skupine od četiri ili pet zemalja gdje će svaka zemlja igrati dva puta sa svakim. Iako je gledanost u padu, u izvještaju se navodi kako je angažman televizijskih kuća za Ligu nacija u porastu.

Međunarodne pauze usred sezone također ne idu u prilog da se poveća gledanost i interes navijača pa Uefa ima želju i to promijeniti. Ovaj potez mogao bi potresti međunarodni nogomet, ali potencijalno biti dobar za navijače što je bonus. Naravno, najvažnija stvar je pošteno kvalificiranje svih zemlja.