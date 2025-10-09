Ovo je nevjerojatno, svi uživamo ovdje, Hrvatska nam je iznad svega, ali Hajduk je Hajduk. Posebna emocija. Mnogi u Hrvatskoj kažu vjera, ljubav i domovina, ali nama je ipak broj 1 Hajduk, priča nam ekipa s Korčule
Iz unutrašnjosti pivnice u kojoj je osnovan Hajduk: 'Hrvatska je iznad svih, a 'bili' su emocija'
Hrvatski navijači od jutra su zauzeli sve glavne navijačke pozicije u Pragu, a jedna od glavnih atrakcija bila je pivnica 'U Fleku', mjesto gdje je daleke 1911. godine osnovan Hajduk. Hrvati su iz cijelog svijeta potegnuli prema Fleku pred kojim su vladali veliki redovi. Vjerovali ili ne, na ulaz u Flek (kojima ima mjesta barem za 1000 gostiju) morali ste čekati i 20-ak minuta.
