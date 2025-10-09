Iz unutrašnjosti pivnice u kojoj je osnovan Hajduk: 'Hrvatska je iznad svih, a 'bili' su emocija'

Hrvatski navijači od jutra su zauzeli sve glavne navijačke pozicije u Pragu, a jedna od glavnih atrakcija bila je pivnica 'U Fleku', mjesto gdje je daleke 1911. godine osnovan Hajduk. Hrvati su iz cijelog svijeta potegnuli prema Fleku pred kojim su vladali veliki redovi. Vjerovali ili ne, na ulaz u Flek (kojima ima mjesta barem za 1000 gostiju) morali ste čekati i 20-ak minuta.

