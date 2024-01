Iz Varaždina u Bundesligu: Agon Elezi (22) potpisao je za Bochum

Današnji NK Varaždin osnovan je 2012. godine, a prvi je ovo transfer u ligu petice u povijesti kluba. Kao što su prva doznala 24sata, Makedonac Agon Elezi (22) postao je novi igrač Bundesligaša Bochuma s kojim je potpisao ugovor na tri i pol godine.

Pokušat će se ovaj mladi igrač dokazati u jednoj od najjačih svjetskih liga, a ovo je samo vjetar u leđa talentiranim igračima s hrvatskih travnjaka da se mogu otisnuti visoko iz HNL-a bez obzira na to što nisu igrači 'velike četvorke'. Podsjetimo, transfer sad već bivšeg igrača Varaždina u austrijski Klagenfurt bio je na korak do realizacije, ali u zadnji čas se sve preokrenulo i on je austrijsku zamijenio njemačkom Bundesligom. Ušao je u suradnju s Niagara Sports agencijom, a ovaj je transfer odradio s agentom Dennyjem Barom.

- Do kontakta s Bochumom je došlo jer Niagara ima dobre odnose s većinom klubova iz 'liga petice' te im skrećemo pažnju na sve igrače koje zastupamo bez obzira na to igraju li oni u 'većim' ili 'manjim' klubovima. Posebno mi je drago zbog Agona jer je svojim predanošću, radom i svime što je pokazao kako u HNL-u tako i u utakmicama za makedonsku reprezentaciju zaslužio ovakav iskorak - rekao nam je Agonnov agent.

Foto: Privatna arhiva 24sata

S obzirom na to da je s klubom sa sjevera Hrvatske imao ugovor do 30. lipnja ove godine, na kraju je za obje strane ispalo dobro jer će Varaždin inkasirati osjetnu svotu za igrača pred krajem ugovora, dok će Agon dobiti priliku za dokazivanje i mjesto u klubu koji drži 14. poziciju elitnog ranga njemačkog nogometa, a do devetog ih mjesta dijele samo tri boda.

- Vjerujem da će pokazati da je dostojan Bundeslige te da je ovo veliki korak naprijed u njegovoj karijeri. Drago mi je da sam u ovim trenucima uz njega i veselim se pratiti razvoj ovog mladog i perspektivnog veznjaka - zaključio je.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prema Transfermarktu ovaj veznjak vrijedi 800 tisuća eura, a u dresu Varaždina odigrao 68 utakmica uz osam golova i jednu asistenciju te je s klubom izborio ulazak u elitni rang hrvatskog nogometa. Uspio je doći i do devet nastupa u dresu makedonske izabrane vrste, a odlaskom u Bochum bit će i više 'na radaru' izbornika.