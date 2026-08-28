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SIMULATOR ŽDRIJEBA

Izaberite idealne suparnike za Dinamo i Hajduk u Europi!

Piše Jakov Drobnjak,
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Izaberite idealne suparnike za Dinamo i Hajduk u Europi!
Foto: Rafal Baranski/FORUM, Luka Stanzl/GNK Dinamo/Pixsell
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U simulatoru ždrijeba odredite koje klubove bi mogli izvuči Dinamo i Hajduk u Europi

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Hrvatska će ove jeseni imati dva predstavnika u Europi. Dinamo je porazom od Vikinga (ukupnih 5-3) stigao u Europsku ligu, dok je Hajduk u drami srušio Raków (ukupnih 5-4) i osigurao Konferencijsku ligu. Ždrijeb će odlučiti protiv koga će igrati hrvatski klubovi, a ples kuglica počinje u 13 sati, uz prijenos na Areni sport 1 i službenoj stranici Uefe.

Poznati su i mogući suparnici, a u simulatoru možete odabrati put Dinama i Hajduka. Dinamo je u drugom potu, a igrat će s po dva protivnika iz svake jakosne skupine, uključujući i svoju. Četiri utakmice doma, četiri u gostima.

Ovo su mogući protivnici Dinama:

Foto: UEFA Europa League/Facebook

Hajduk će igrati protiv jednog protivnika iz svake jakosne skupine, kojih ima šest. Tri kod kuće, tri u gostima. Ovo su mogući protivnici Hajduka:

Foto: UEFA Europa League/Facebook

Dinamov put u Europskoj ligi možete simulirati OVDJE.

Hajdukov put u Konferencijskoj ligi možete simulirati OVDJE.

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