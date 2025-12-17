Izašao širi popis sudaca za SP. Hrvata nema, ali tu je Sarajlija

Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi bit će prvo s 48 reprezentacija, no Hrvatska ni na ovom, najvećem Mundijalu dosad, neće imati glavnog suca. Dok se "vatreni" pripremaju za nastup, sudačka zviždaljka s hrvatskim potpisom i dalje će biti samo san.

Pokretanje videa... 01:10 Danas počinje novi val prodaje ulaznica za SP 2026.! Evo svih važnih informacija za navijače | Video: 24sata/reuters

Prošle su 44 godine otkako je jedan Hrvat dijelio pravdu na najvećoj nogometnoj pozornici. Bio je to Riječanin Damir Matovinović na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 1982. Matovinović, ugledni liječnik i nogometni entuzijast, sudio je utakmicu skupine između Brazila i Novog Zelanda, koja je završila pobjedom "carioca" 4-0.

​- Sjećam se svega, kao da je bilo jučer - prisjetio se Matovinović u jednom intervjuu, ističući kako je poziv na SP bio vrhunac njegove karijere, do kojeg je došao bez lobiranja, isključivo dobrim suđenjem na međunarodnim utakmicama.

Bebek bi mogao biti u VAR sobi

Od tada, hrvatski suci nisu vodili nijednu utakmicu na svjetskim prvenstvima. Najbliže prekidu tog dugog posta bio je Ivan Bebek. Riječki sudac bio je na širem popisu kandidata za SP 2010. u Južnoj Africi, a dvije godine ranije bio je i četvrti sudac na Europskom prvenstvu.

​- Na Europskom je prvenstvu čast biti kao gledatelj, a kamoli kao službena osoba. Bit će to veliko iskustvo, škola za budućnost - izjavio je tada Bebek.

Izgradio je respektabilnu međunarodnu karijeru i nedavno sudjelovao kao VAR sudac na Svjetskom klupskom prvenstvu, bio i pomoćni VAR sudac u finalu. Još nije poznato hoće li biti u VAR sobi za utakmice Mundijala.

Zašto je tako teško doći na SP?

Put do statusa svjetskog suca iznimno je težak. Fifin proces odabira traje godinama i uključuje rigorozne provjere. Nacionalni savezi nominiraju najbolje suce, koji zatim prolaze detaljne tehničke i fizičke testove. Fifin sudački odbor prati njihove nastupe na domaćim i međunarodnim natjecanjima, ocjenjujući dosljednost, točnost i sposobnost nošenja s pritiskom. Tek nakon višegodišnje evaluacije, najbolji dobivaju pozivnicu.

S obzirom na to da će se na idućem SP-u odigrati čak 104 utakmice, više nego ikad prije, izostanak hrvatskog predstavnika još više bode u oči. Ostaje nada da će se u budućnosti pojaviti nova generacija djelitelja pravde koja će prekinuti ovaj neslavni niz i predstavljati Hrvatsku na najvećoj sceni. A susjednu Bosnu i Hercegovinu mogao bi predstavljati Irfan Peljto, Sarajlija koji se našao među 16, kao i Slovenac Slavko Vinčić.

Svaka konfederacija održat će seminare i testiranja za odabrane suce sa šireg popisa nakon kojega će utvrditi konačnu listu putnika u Ameriku. Za europske suce on će se održati od 2. do 6. ožujka u Dubaiju.

Europski suci za Svjetsko prvenstvo (širi popis)

Espen Eskås – Norveška

István Kovács – Rumunjska

François Letexier – Francuska

Danny Makkelie – Nizozemska

Szymon Marciniak – Poljska

Maurizio Mariani – Italija

Glenn Nyberg – Švedska

Michael Oliver – Engleska

Irfan Peljto – Bosna i Hercegovina

Artur Soares Dias – Portugal

José María Sánchez Martínez – Španjolska

Sandro Schärer – Švicarska

Anthony Taylor – Engleska

Clément Turpin – Francuska

Slavko Vinčić – Slovenija

Felix Zwayer – Njemačka