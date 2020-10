Izbacili Dinamo, a sad zaradili 'petardu' u prvom nastupu u LP!

Ferencvaros je nedavno proslavio prvi plasman u grupnu fazu Lige prvaka, ali Barca ga je prizemljila odmah u prvom nastupu. Završilo je 5-1 na Camp Nou uz šest različitih strijelaca...

<p>Prije tri tjedna igrači<strong> Ferencvarosa </strong>su slavili dugo u noć. Po prvi put u povijesti kluba su prošli u grupnu fazu Lige prvaka pobijedivši Molde, ali očito nisu bili svjesni koliko će to putovanje biti teško i bolno.</p><p>Mađari su imali najgori mogući debi. Doputovali su na Camp Nou s nadom da prime što manje golova, a na kraju je pukla petarda u njihovoj mreži.</p><p><strong>Barcelona</strong> je rutinski stigao do pobjede, ali Mađari mogu biti sretni jer su odmah u prvom nastupu došli do prvog gola. U tome im je pomogao Gerard Pique koji je u 68. minuti skrivio kazneni udarac i pritom zaradio crveni karton nakon što je kao posljednji igrač obrane oborio Tokmaca Nguena. Za veliko slavlje gostiju pobrinuo se Kharatin.</p><p>Za Barcu su strijelci bili Messi (27-11m), Fati (42), Coutinho (52), Pedri (82) i Dembele (89). Čak šest različitih strijelaca u dosta sadržajnoj utakmici, a Roko Baturina nije nastupio za goste koji su u 3. pretkolu Lige prvaka izbacili Dinamo (2-1) koji je prošle sezone bio jako blizu prolaska u osminu finala.</p><p>Ako ništa, velika 'para' je kapnula Mađarima. Ulaskom u grupnu fazu su zaradili čak 15,25 milijuna eura, a ako kojim slučajem uspiju otkinuti bod Juventusu, Barci i Dinamu iz Kijeva, za to će dobiti još 900.000 eura. Kvalitetom se ne mogu nadmetati, uostalom to je bilo očekivano. A sam plasman je za njih najveći uspjeh u povijesti kluba. I ne preostaje im ništa nego uživati u svakoj minuti u elitnom natjecanju koju su sami zaradili...</p>