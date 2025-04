Izbacili Dinamo na penale pa osvojili Ligu mladih: Barcelona može do trostruke eurokrune

Mlada momčad Barcelone okrunila se naslovom pobjednika Uefine Lige mladih za ovu sezonu ostvarivši uvjerljivu pobjedu u finalu protiv turskog Trabzonspora. Na stadionu Colovray u Nyonu, pokraj sjedišta Uefe, Katalonci su slavili rezultatom 4-1 i tako postali prvi klub u povijesti s tri osvojena trofeja u ovom prestižnom natjecanju za igrače do 19 godina. Ovaj uspjeh dodatno podgrijava nade u Barceloni o potencijalno povijesnoj sezoni s europskim trofejima na tri razine.

Pokretanje videa... 01:57 Camp Nou, stadion Barcelone | Video: 24sata/pixsell

Dominacija u finalu protiv Trabzonspora

Barcelona, pod vodstvom bivšeg igrača i osvajača Lige prvaka Juliana Bellettija, od samog je početka nametnula svoj ritam. Već u 11. minuti, mladi malijski reprezentativac Ibrahim Diarra preciznim udarcem lijevom nogom načeo je mrežu turske momčadi. Bio je to tek početak sjajne večeri za Diarru.

Samo sedam minuta kasnije, u 18. minuti, Katalonci su udvostručili prednost. Nakon udarca iz kuta Briana Fariñasa, Landry Farré je pucao glavom, vratar Erol Can Çolak uspio je obraniti, no na odbijenu loptu natrčao je branič Andres Cuenca i pospremio je u mrežu za 2-0. Unatoč glasnoj podršci svojih navijača, koji su brojčano nadmašili Barcelonine pristalice, Trabzonspor, prva turska momčad koja je stigla do finala ovog natjecanja, teško se nosio s pritiskom i kvalitetom Barcelone. Katalonci su kontrolirali posjed i tempo igre.

U drugom poluvremenu, dominacija Barcelone se nastavila. U 57. minuti, kapetan Hugo Alba povisio je na 3-0 lijepim udarcem nakon asistencije raspoloženog Diarre. Isti igrač, Ibrahim Diarra, postavio je 4-0 za Barcelonu u 68. minuti, drugim golom na utakmici, ponovno preciznim udarcem lijevom nogom u donji kut. Trabzonspor je uspio zabiti počasni gol u 88. minuti, kad je branič Bican Tibukoğlu glavom zatresao mrežu, no to nije moglo umanjiti veliko slavlje Barcelone.

Put do trofeja i sraz s Dinamom

Put Barcelone do trećeg naslova nije bio lak. U nokaut fazi, posebno težak izazov čekao ih je u osmini finala. Protivnik je bio Dinamo, poznat po kvalitetnoj omladinskoj školi. Utakmica je bila izuzetno napeta i izjednačena, a nakon 90 minuta rezultat je bio 2-2. Odluka je pala tek nakon penala, gdje su mladići Barcelone pokazali više mirnoće i preciznosti te slavili 5-3, izbacivši tako hrvatskog predstavnika. Na putu do trofeja izbacili su Aston Villu i Stuttgart u gostima, a u polufinalu bili bolji od nizozemskog AZ Alkmaara.

Snaga Barcelonine škole

Koliko je Barcelonin omladinski pogon jak, govori i podatak da su pravo nastupa u ovoj momčadi još uvijek imali igrači koji su već standardni prvotimci, poput superzvijezde Laminea Yamala i braniča Paua Cubarsija. Njihov izostanak nije spriječio generaciju da dođe do europskog vrha.

Ova generacija pokazuje ogroman potencijal, a neki su već okusili seniorski nogomet pod vodstvom Hansija Flicka. Priliku u prvoj momčadi ove sezone dobili su Andres Cuenca, strijelac u finalu Youth League koji je debitirao i u seniorskoj Ligi prvaka, te Sergi Domínguez, Gerard Martín, Pau Víctor i Marc Bernal.

Potencijalna trostruka kruna i Uefine premije

Osvajanje Lige mladih prvi je korak prema onome što bi mogla biti povijesna sezona za Barcelonu. Ženska ekipa već je osigurala finale Lige prvakinja protiv Arsenala u Lisabonu 24. svibnja, dok se muška seniorska momčad bori u polufinalu Lige prvaka protiv Intera, s nadom u finale 31. svibnja u Münchenu protiv pobjednika dvoboja PSG - Arsenal. Nijedan klub još nije uspio osvojiti sva tri glavna Uefina klupska natjecanja (muško, žensko, omladinsko) u istoj sezoni otkako je Youth League pokrenuta 2013/14.

Iako financijski neusporedivo s Ligom prvaka, osvajanje Youth League također donosi novčanu nagradu. Prema podacima iz sezone 2021/22., pobjednik je zaradio oko milijun i pol milijuna eura, dok je finalist zaradio 750.000 eura.

Treći naslov u Ligi mladih (nakon 2014. i 2018.) potvrda je izvanrednog rada u La Masiji i zalog za svijetlu budućnost Barcelone. Mladi igrači pokazali su talent, pobjednički mentalitet i sposobnost da se nose s pritiskom velikih utakmica, najavljujući nove zvijezde koje će uskoro kročiti na Camp Nou.