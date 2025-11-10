Izbacio je Mourinhov Tottenham i sad je opet slobodan na tržištu

Bivši trener Dinama, Damir Krznar (53), dobio je otkaz u mađarskom Újpestu. Potvrdio je to klub na svojim društvenim mrežama. Mađarski prvoligaš procijenio je da igra pod Krznarom nije zadovoljavajuća te su razočarani mjestom na tablici pa su odlučili smijeniti hrvatskog trenera. U Újpestu su ostali dva bivša igrača Dinama, Arijan Ademi (odigrao 11 utakmica) i Fran Brodić (odigrao pet utakmica).

"Uprava Újpesta od 9. studenoga 2025. razriješila je dužnosti glavnog trenera Damira Krznara. Újpest FC zahvaljuje Damiru Krznaru na trudu i radu za klub te mu želi puno uspjeha u novoj etapi karijere. Prvu momčad će do daljnjega privremeno voditi Bodor Boldizsár", objavio je Újpest.

Krznaru je presudio domaći poraz od ETO-a (0-3) u 13. kolu tamošnjeg prvenstva te mu je to sedmi poraz u 17 utakmica. U četiri utakmice je pobijedio te je u njih šest odigrao bez pobjednika. Újpest je s njim na klupi zauzeo 9. mjesto na tablici s 13 bodova. Krznar je u mađarskog prvoligaša stigao početkom svibnja što znači da je na klupi bio šest mjeseci.

Nakon što je Zoran Mamić dobio osuđujuću presudu za gospodarski kriminal u ožujku 2021. nakon prve utakmice protiv Tottenhama u Europskoj ligi (pobjeda Engleza 2-0), Krznar je kao njegov pomoćnik dobio priliku voditi "modre" u uzvratnoj utakmici koja je bila jedna od najspektakularnijih izvedbi u povijesti kluba. Mislav Oršić zabio je hat-trick, a Jose Mourinho bio je u očaju.