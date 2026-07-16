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ZA DLAKU

Izbacio nas brat NBA zvijezde! Hrvatska U-20 ispala od Francuske u četvrtfinalu EP-a

Piše Zdravko Barišić,
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Izbacio nas brat NBA zvijezde! Hrvatska U-20 ispala od Francuske u četvrtfinalu EP-a
Foto: Fiba
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Naša reprezentacija je u posljednjoj četvrtini vodila i deset koševa razlike, ali ta prednost se istopila i Francuzi su izborili produžetak (61-61) pa na kraju uvjerljivo slavili

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Posljednje dvije godine bile su poprilično turbulentne za našu košarku. Sve mlađe muške reprezentativne kategorije poispadale su u B diviziju, a naša seniorska vrsta morala je igrati pretkvalifikacije kako bi uopće mogla nastupiti u kvalifikacijama za velika natjecanja. Ipak, kako to biva, kada dotakneš dno, jednom se moraš opet vinuti u visine, a to smo konačno dočekali i s našom košarkom. 

Dok je reprezentacija Tomislava Mijatovića na koračić od plasmana na Svjetsko prvenstvo, naša U-20 reprezentacija, koja je prošle godine bila srebrna na Europskom prvenstvu u B diviziji, za dlaku je ostala bez polufinala na Europskom prvenstvu A divizije! Izabranici Petra Babića su u dramatičnoj utakmici izgubili od Francuske nakon produžetka (76-66).

Odmah na prvoj lopti vidjelo se da će to biti izjednačena utakmica. Reprezentacije su se smjenjivale u vodstvu, a naši su inicijativu preuzeli na ulasku u posljednju četvrtinu kada su i došli na plus 10. Činilo se kako će to prelomiti utakmicu, no Francuzi su se uspjeli vratiti. U posljednjoj minuti zabili su za 61-61 i odveli utakmicu u produžetke, a tamo su naši reprezentativci ostali bez snage.

Foto: Fiba

Kao i tijekom cijelog prvenstva, najučinkovitiji u našim redovima bio je fantastični Dino Subašić, košarkaš Cedevite Junior, koji je zabio 16 koševa, dok je Borna Katanović, član Cibone, zabio 13 koševa uz četiri skoka i jednu asistenciju. Njih dvojica nosili su nas cijelu utakmicu, no u završnici su stali, a nažalost, ostali nisu uspjeli podmetnuti leđa.

Hrvatski put tako je završio u polufinalu. Podsjetimo, izabranici Petra Babića su na otvaranju turnira pobijedili Grčku (69-64), u drugom kolu izgubili smo od Španjolske (84-60), a u trećem kolu svladali Belgiju (67-54). U osmini finala Hrvatska je izbacila Češku (93-69), a na putu do polufinala ispriječila nam se Francuska.

Foto: Fiba

Najbolji kod Francuske bio je Mohamed Diakite s 20 koševa, 11 skokova i tri asistencije, a dio njihove reprezentacije je i Oscar Wembanyama (19), član Strasbourga i brat NBA superzvijezde Victora Wembanyame. Utakmicu je završio s četiri koša i tri asistencije. 
 

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