Iskusni biciklist Alejandro Valverde tijekom utrke u Španjolskoj doživio je nesreću koja se zamalo mogla pretvoriti u pravu tragediju.

Valverdeu je išlo dosta dobro na Vuelti a Espani. Tu utrku 41-godišnjak je osvojio još davne 2009. godine, no sad je u jednom zavoju izgubio kontrolu nad biciklom i izletio s ceste.Ono što je stravično je da je ta ograda imala rupu na jednom dijelu. S druge strane nalazila se provalija, a upravo je na tom mjestu Valverde i izletio!

Video pada možete pogledati OVDJE.

Nasreću, odletio je tek metar i pol do dva sa ceste, nije upao u provaliju, a potom mu je njegov timski kolega Jose Joaquin Rojas pomogao osloniti se na noge.

Pogledajte kako se ustaje poslije pada:

Valverde je tad bio u velikim bolovima, no odlučio je - nastaviti utrku! Tad su mu bila ostala duga 42 kilometra do kraja sedme etape pa se to nastavljanje odmah doimalo kao upitna odluka, i to s razlogom.

Naposljetku se ispostavilo da Valverde zbilja ne može nastaviti utrku zbog prevelikih bolova te je nekoliko kilometara nakon pada odustao. Bio je neutješan...

Ipak, bitno je da je tragedija izbjegnuta, a Valverde se izvukao tek sa slomljenom ključnom kosti.