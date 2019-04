Izbjegnuta tragedija na terenu: Igrač udario glavom u reflektor

Često kritiziramo nogometne terene u Hrvatskoj, ali da su neadekvatni travnjaci problem i u drugim državama pokazuje snimka iz UAE gdje je za dlaku izbjegnuta tragedija.

Igrač Al Jazire Ahmed Rabia je tijekom prijateljske utakmice trčao za jedno loptom, nije želio dopustiti da ode u aut, a za njim je potrčao i protivnički igrač. Točno pokraj aut linije igrač u zelenom dresu se zagradio i svojim tijelom odbacio Ahmeda točno na stup reflektora koji se nalazi pokraj terena.

Foto: Screenshot/youtube

Rabia je u padu udario potiljkom u stup i ostao ležati. Moglo je završiti tragično, ali srećom, pomoć je brzo stigla i prebačen je u bolnicu. Još je u bolnici, oporavlja dobro i nije pretrpio teže ozljede glave. Ubrzo nakon nesreće u bolnici ga je posjetio Muhamed bin Rašid Al Maktum, predsjednik Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladar Dubaija.

Moglo je završiti puno gore, još jednom tragedijom na sportskom igralištu i to zato jer je željezni stup postavljen samo dva metra dalje od terena. Pa kako je to uopće moguće?! I to u bogatoj državi kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati čiji šeici ulažu milijune u europske klubove...

Foto: Al Jazira/Twitter

Zid je krivac za najveću tragediju u Hrvatskoj

Ovaj slučaj podsjeća na onaj Hrvoja Ćustića koji je tragično stradao tijekom utakmice Zadra i Cibalije 2008. godine. On je potiljkom udario u zid koji se nalazio pokraj travnjaka na Stanovima. Prve prognoze liječnika u Hrvojevom slučaju su bile optimistične, predviđao se njegov oporavak, ali stanje mu se naglo pogoršalo i pet dana nakon nesreće je preminuo u bolnici.