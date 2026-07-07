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Izbornik Belgije otkrio što mu je Balogun rekao nakon utakmice: Cijenim njegovu namjeru...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Izbornik Belgije otkrio što mu je Balogun rekao nakon utakmice: Cijenim njegovu namjeru...
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
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Sve ono što se govorilo prije utakmice nije nužno imalo utjecaja. Pročitam to i nasmijem se, rekao je o situaciji s poništavanjem crvenog kartona Courtois

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Belgija je izbacila SAD sa Svjetskog prvenstva i izborila četvrtfinale protiv Španjolske, a nakon utakmice posebno je odjeknula izjava Thibauta Courtoisa. Belgijski golman smatra da je njegova reprezentacija uoči utakmice dobila premalo poštovanja u američkoj javnosti. Courtois je poručio da je Belgija na terenu pokazala koliko vrijedi.

- Posljednjih dana ovdje u SAD-u dobili smo manjak poštovanja. Govorilo se da nas mogu lako pobijediti, ali mislim da smo danas dokazali da smo dobra momčad. Odigrali smo sjajnu utakmicu - rekao je Courtois.

Belgija se ranije u turniru mučila protiv Egipta i Irana, ali Courtois ističe da se utakmice na Svjetskom prvenstvu teško mogu uspoređivati.

- Na Svjetskom prvenstvu teško je uspoređivati utakmice. Protiv Egipta i Irana bilo nam je teško, ali to su bile druge utakmice. SAD smo od početka htjeli pritisnuti i pokušati stvarati prilike. Oni su tada počeli sumnjati. Možda im je u glavi bio i poraz 2-5 od nas u prijateljskoj utakmici u ožujku - dodao je.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium
Foto: Lee Smith/REUTERS

Belgijski golman priznao je da je uoči ogleda s Amerikancima imao bolji osjećaj nego prije utakmice protiv Senegala., a osvrnuo se i na situaciju s poništavanjem crvenog kartona Balogunu.

- Sve ono što se govorilo prije utakmice nije nužno imalo utjecaja. Pročitam to i nasmijem se. Osjećao sam nešto veću sigurnost da ćemo pobijediti nego protiv Senegala, ako smijem biti iskren. Senegal je bio jača momčad od SAD-a i to se danas vidjelo - rekao je Courtois.

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Nakon utakmice o jednom od najspornijih detalja govorio je i belgijski izbornik Rudi Garcia. Američki napadač Folarin Balogun, kojem je Fifa ranije poništila crveni karton iz utakmice protiv Bosne i Hercegovine, prišao mu je odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Garcia je otkrio da je cijenio Balogunovu gestu i naglasio da ga ne smatra krivcem za kontroverzu.

- Došao je razgovarati sa mnom. To mi se jako svidjelo. Nije on kriv, nije on taj kojeg treba kriviti, to sam mu i rekao. Cijenim njegovu namjeru da razgovara sa mnom - rekao je Garcia.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Belgijski izbornik dodao je da cijela priča oko poništenog crvenog kartona nije utjecala na njegovu momčad.

- Nama je doista bio važan naš plan igre - poručio je Garcia.

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