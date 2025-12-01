Obavijesti

BIH IZGUBILA

Izbornik BiH o uvredama navijača prema Srbima: 'Ja sam iz Zadra, a tamo nisu normalni'

Piše Zdravko Barišić,
Vidio sam puno zagrljaja i na tribinama, gdje je bilo i momaka iz Srbije. To treba otkloniti, naravno, ali moramo biti svjesni realnosti u kojoj živimo, rekao je Dario Gjergja

Košarkaši Srbije preživjeli su vrelu Skenderiju, a ni sami ne znaju kako. U nedjelju su u Sarajevu pobijedili BiH (74-72) nakon što su cijelu utakmicu gubili, ali ruka im je bila mirnija u završnici, došli su do druge pobjede u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a bh. reprezentaciji nanijeli drugi poraz. 

Dvorana je bila krcata, a atmosfera naelektrizirana od prve minute. Srpska himna dočekana je žestokim zvižducima, kao i svaki njihov napad, trpjeli su uvrede s dijela tribina, što je itekako utjecalo na srpske košarkaše koji se u početku nisu snašli, ali na kraju su, zahvaljujući greškama domaće reprezentacije, došli do velike pobjede. 

Izbornik BiH odnedavno je zadarski trener Dario Gjergja, a on se ovako osvrnuo na utakmicu:

- Čestitam Srbiji. Utakmica je mogla otići na obje strane. Da smo mi pobijedili, bilo bi zasluženo. Detalji su napravili veliku razliku. Ako pogledate postotak slobodnih bacanja, puno smo promašili. Četvrta četvrtina donijela je osam poena Srbiji iz naših pogrešaka. To nas je koštalo pobjede. Naš roster je kratak i svaki je igrač bitan, a izgubili smo Atića u jednom trenutku. To nas je koštalo igre u pick'n'rollu u napadu. Atić je imao dobra rješenja u određenim trenucima, bolja od drugih igrača. Rekao sam momcima da sam ponosan na ovih pet dana. Napravili su puno i u budućnosti će nam se to vratiti - rekao je Gjergja.

BiH je izgubila od Turske i Srbije pa je sada više nego jasno kako će se protiv Švicarske boriti za treće mjesto koje također donosi plasman u drugi krug. 

- Ovo je proces koji će trajati, ali vjerujem da će ovo biti poticaj za dalje. Želim da drže glave gore u svlačionici. I u Turskoj smo se raspali na kraju. U nedjelju smo imali priliku pobijediti utakmicu. Treba nam fokus na slobodnim bacanjima i na dvjema obranama koje su nas koštale. Moram biti ponosan. 

Srpski novinari upitali su ga za pogrdno skandiranje dijela navijača prema srpskoj reprezentaciji. 

- Hvala svakom navijaču. Dali su nam ogromnu podršku i uživao sam. Ja sam iz Zadra, a znate da tamo baš nisu normalni. Ne možemo generalizirati. Vidio sam puno zagrljaja i na tribinama, gdje je bilo i momaka iz Srbije. To treba otkloniti, naravno, ali moramo biti svjesni realnosti u kojoj živimo. Nije lako i to će potrajati još neko vrijeme. Naš je posao to kanalizirati i usmjeriti na pravi način - završio je Gjergja. 

