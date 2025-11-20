Obavijesti

SERGEJ BARBAREZ

Izbornik reprezentacije BiH: Imao sam samo jednu želju uoči ždrijeba. To mi se ispunilo

Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Wales je kvalitetna i ozbiljna momčad, pogotovo na svom terenu, ali imamo i mi svoje adute i vjeru u to što radimo, rekao je izbornik BiH Sergej Barbarez

Wales u gostima pa (u slučaju pobjede) Italija ili Sjeverna Irska doma. To je put Bosne i Hercegovine do Svjetskog prvenstva, a izbornik Sergej Barbarez podijelio je svoje mišljenje nakon ždrijeba. 

- S ovim izvlačenjem možemo živjeti. Wales je kvalitetna i ozbiljna momčad, pogotovo na svom terenu, ali imamo i mi svoje adute i vjeru u to što radimo - rekao je Barbarez i podijelio svoja razmišljanja oko utakmice u Walesu. 

- To će biti zahtjevna utakmica, ali uvjeren sam da ćemo se pripremiti i pružiti maksimum. Jedina moja želja bila je da finale igramo doma. To će biti veliki motiv za sve nas. 

Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Barbarez je poručio da je cilj pobijediti Wales (26. ožujka) pa na svom travnjaku izboriti kartu za Svjetsko prvenstvo. 

