Wales je kvalitetna i ozbiljna momčad, pogotovo na svom terenu, ali imamo i mi svoje adute i vjeru u to što radimo, rekao je izbornik BiH Sergej Barbarez
Izbornik reprezentacije BiH: Imao sam samo jednu želju uoči ždrijeba. To mi se ispunilo
Wales u gostima pa (u slučaju pobjede) Italija ili Sjeverna Irska doma. To je put Bosne i Hercegovine do Svjetskog prvenstva, a izbornik Sergej Barbarez podijelio je svoje mišljenje nakon ždrijeba.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- S ovim izvlačenjem možemo živjeti. Wales je kvalitetna i ozbiljna momčad, pogotovo na svom terenu, ali imamo i mi svoje adute i vjeru u to što radimo - rekao je Barbarez i podijelio svoja razmišljanja oko utakmice u Walesu.
- To će biti zahtjevna utakmica, ali uvjeren sam da ćemo se pripremiti i pružiti maksimum. Jedina moja želja bila je da finale igramo doma. To će biti veliki motiv za sve nas.
Barbarez je poručio da je cilj pobijediti Wales (26. ožujka) pa na svom travnjaku izboriti kartu za Svjetsko prvenstvo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+