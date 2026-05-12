Izbornik Budimir objavio popis za Euro U-17. Ide i igrač Bayerna

Izbornik hrvatske U-17 nogometne reprezentacije Marijan Budimir objavio je konačni popis od 20 igrača za nadolazeće Europsko prvenstvo u Estoniji, objavio je HNS. Među pozvanima je i ime koje izaziva posebnu pažnju, Filip Pavić, talentirani branič Bayerna koji se nedavno odlučio igrati za hrvatsku reprezentaciju.

Popis U-17 reprezentacije:

Vratari: Lovro Lojen (Gorica), Josip Pandurić (Hajduk).

(Gorica), (Hajduk). Braniči: Lovro Trupčević (Dinamo), Luka Posavec (Osijek), Filip Tolić (Karlsruhe), Filip Pavić (Bayern), Vito Sablić (Lokomotiva), Karlo Zirdum (Dinamo), Ivan Paunović (Dinamo).

(Dinamo), (Osijek), (Karlsruhe), (Bayern), (Lokomotiva), (Dinamo), (Dinamo). Vezni: Marin Modrić (Hajduk), Matej Miličić (Dinamo), Juraj Frigan (Gorica), Dino Beader Trajanovski (Lokomotiva), Jona Benkotić (Dinamo), Rio Joka (Istra 1961).

(Hajduk), (Dinamo), (Gorica), (Lokomotiva), (Dinamo), (Istra 1961). Napadači: Luka Bartolović (Cibalia), Luka Radić (Dinamo), Nik Žužić Škafar (Istra 1961), Jakov Dedić (Osijek), Toni Ruso (Hajduk).

Najveća priča s popisa svakako je Filip Pavić, šesnaestogodišnjak rođen u njemačkom Freisingu. Zbog hrvatskih roditelja posjeduje obje putovnice, a do sada je nastupao za mlađe uzraste njemačke reprezentacije, gdje je za U-16 selekciju upisao 11 nastupa i četiri puta bio kapetan.

Pavić, koji igra na pozicijama središnjeg i desnog braniča te defenzivnog veznog, već je osjetio i seniorski nogomet na najvišoj razini. Za prvu momčad Bayerna debitirao je 18. ožujka ove godine u Ligi prvaka, postavši najmlađi igrač u povijesti bavarskog diva koji je zaigrao u tom natjecanju i ukupno treći najmlađi u povijesti.

​- Vjerujem da su na popisu najbolji igrači na koje u ovom trenutku možemo računati. Bartolović je odradio suspenziju, Paunović je riješio status u klubu, Pandurić se vratio nakon ozljede, a velika je stvar što je Filip Pavić odabrao Hrvatsku. Nećemo imati puno vremena za pripreme, ali nadam se da će svi igrači biti zdravi, spremni i željni dokazivanja na velikoj sceni - poručio je Budimir.

Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak, 18. svibnja, u Zagrebu, odakle putuje u Osijek na kratke pripreme. Put za Tallinn predviđen je za četvrtak. Hrvatska prvenstvo otvara 25. svibnja protiv Belgije u Rakvereu. Tri dana kasnije slijedi dvoboj s domaćinom Estonijom u Tallinnu, a natjecanje u skupini A zaključuje se 31. svibnja susretom protiv Španjolske, ponovno u Rakvereu. Dvije prvoplasirane momčadi iz skupine osigurat će plasman u polufinale.