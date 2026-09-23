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Izbornik Češke: Luka Modrić je primjer za sve u nogometu!

Piše HINA,
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Izbornik Češke: Luka Modrić je primjer za sve u nogometu!
Foto: Daniele Mascolo
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Novi izbornik Češke dosad je vodio mlađe uzraste španjolske reprezentacije, a 2024. godine je sa Španjolskom osvojio Olimpijske igre

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Novi izbornik češke nogometne reprezentacije Santi Denia rekao je u intervjuu španjolskim novinama Marca da će u subotu nastojati osvojiti sva tri boda protiv Hrvatske na startu Lige nacija. - Sada smo usredotočeni samo na Hrvatsku. Ne možemo razmišljati ni o Engleskoj ni o Španjolskoj. Samo o Hrvatskoj. Pokušat ćemo osvojiti tri boda kod kuće, pred svojim navijačima. Nakon toga ćemo raditi na sljedećoj utakmici i usredotočiti se na napredak naše momčadi - rekao je Denia, prvi strani izbornik u povijesti Češke.

On se nalazi pred teškim zadatkom u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Španjolskom. Dosad je vodio mlađe uzraste španjolske reprezentacije, a 2024. je sa Španjolskom osvojio Olimpijske igre, pa godinu dana kasnije vodio katarski klub Al-Shahaniju. Bio je bez posla više od pola godine kada ga je ljetos nazvao Radek Bejbl, nekadašnji suigrač iz Atletico Madrida.

Czech Football Association (FACR) introduces new head coach Santi Denia
Foto: MARTIN DIVISEK

- Razgovarali smo tijekom Svjetskog prvenstva. Rekao mi je da poznaje ljude iz Saveza pa sam došao dijelom zahvaljujući njemu, a on je sada dio stručnog stožera. Nakon toga imao sam dva sastanka s predsjednikom u New Yorku, u vrijeme finala Svjetskog prvenstva u kojem je igrala Španjolska. Zatim sam u Pragu imao dva sastanka i s (direktorom) Pavelom Nedvědom.Rekao sam im kako otprilike vidim projekt, kako gledam na iskustvo iz Španjolskog nogometnog saveza i kako, uzimajući u obzir sve razlike, vjerujem da ovdje postoji zanimljiv proces razvoja. To je vrlo lijep projekt - dodao je Dania.

Pomoćnik i kondicijski trener su mu Španjolci. Denia je zatim pokušao nagovoriti 30-godišnjeg Patrika Schicka da ostane u reprezentaciji, ali je napadač Bayer Leverkusena to odbio.

- Osobne odluke treba poštivati - napomenuo je. Odbili su ga i stoper Tomaš Holeš, lijevi bek Petr Ševčič i veznjak Vladimir Darida.

- Ponekad nam je to teško razumjeti iz naše španjolske perspektive, jer te kod nas moraju praktički natjerati da napustiš reprezentaciju. S 38 ili 40 godina ljudi i dalje žele igrati i to mi se čini ispravno - izjavio je Denia. U Pragu će za Hrvatsku istrčati 41-godišnji kapetan Luka Modrić, veznjak Milana.

Serie A 2026-2027; Milan-Lecce
Foto: Italy Photo Press

- Modrić je primjer za sve. Naravno, za hrvatski nogomet, ali i za europski i svjetski nogomet. On je primjer profesionalnosti, kvalitete i strasti prema nogometu - rekao je Španjolac.

S ekipom Češke koju je preuzeo "pokušat će se maksimalno natjecati". Ići će utakmicu po utakmicu, dan po dan, uvjeravajući igrače s kojima ima vrlo malo vremena. - Ovo je dobra prilika za nogometaše da kažu: 'Evo me, želim igrati za reprezentaciju, želim i dalje biti dio ove momčadi i donijeti radost ovoj zemlji.' Znajući, naravno, koliko je težak izazov koji je pred njima - zaključio je Denia.

Czech Football Association (FACR) introduces new head coach Santi Denia
Foto: MARTIN DIVISEK

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