Izbornik Češke: Luka Modrić je primjer za sve u nogometu!

Novi izbornik češke nogometne reprezentacije Santi Denia rekao je u intervjuu španjolskim novinama Marca da će u subotu nastojati osvojiti sva tri boda protiv Hrvatske na startu Lige nacija. - Sada smo usredotočeni samo na Hrvatsku. Ne možemo razmišljati ni o Engleskoj ni o Španjolskoj. Samo o Hrvatskoj. Pokušat ćemo osvojiti tri boda kod kuće, pred svojim navijačima. Nakon toga ćemo raditi na sljedećoj utakmici i usredotočiti se na napredak naše momčadi - rekao je Denia, prvi strani izbornik u povijesti Češke.

On se nalazi pred teškim zadatkom u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Španjolskom. Dosad je vodio mlađe uzraste španjolske reprezentacije, a 2024. je sa Španjolskom osvojio Olimpijske igre, pa godinu dana kasnije vodio katarski klub Al-Shahaniju. Bio je bez posla više od pola godine kada ga je ljetos nazvao Radek Bejbl, nekadašnji suigrač iz Atletico Madrida.

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- Razgovarali smo tijekom Svjetskog prvenstva. Rekao mi je da poznaje ljude iz Saveza pa sam došao dijelom zahvaljujući njemu, a on je sada dio stručnog stožera. Nakon toga imao sam dva sastanka s predsjednikom u New Yorku, u vrijeme finala Svjetskog prvenstva u kojem je igrala Španjolska. Zatim sam u Pragu imao dva sastanka i s (direktorom) Pavelom Nedvědom.Rekao sam im kako otprilike vidim projekt, kako gledam na iskustvo iz Španjolskog nogometnog saveza i kako, uzimajući u obzir sve razlike, vjerujem da ovdje postoji zanimljiv proces razvoja. To je vrlo lijep projekt - dodao je Dania.

Pomoćnik i kondicijski trener su mu Španjolci. Denia je zatim pokušao nagovoriti 30-godišnjeg Patrika Schicka da ostane u reprezentaciji, ali je napadač Bayer Leverkusena to odbio.

- Osobne odluke treba poštivati - napomenuo je. Odbili su ga i stoper Tomaš Holeš, lijevi bek Petr Ševčič i veznjak Vladimir Darida.

- Ponekad nam je to teško razumjeti iz naše španjolske perspektive, jer te kod nas moraju praktički natjerati da napustiš reprezentaciju. S 38 ili 40 godina ljudi i dalje žele igrati i to mi se čini ispravno - izjavio je Denia. U Pragu će za Hrvatsku istrčati 41-godišnji kapetan Luka Modrić, veznjak Milana.

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- Modrić je primjer za sve. Naravno, za hrvatski nogomet, ali i za europski i svjetski nogomet. On je primjer profesionalnosti, kvalitete i strasti prema nogometu - rekao je Španjolac.

S ekipom Češke koju je preuzeo "pokušat će se maksimalno natjecati". Ići će utakmicu po utakmicu, dan po dan, uvjeravajući igrače s kojima ima vrlo malo vremena. - Ovo je dobra prilika za nogometaše da kažu: 'Evo me, želim igrati za reprezentaciju, želim i dalje biti dio ove momčadi i donijeti radost ovoj zemlji.' Znajući, naravno, koliko je težak izazov koji je pred njima - zaključio je Denia.