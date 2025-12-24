Obavijesti

UGOVOR NIJE PROBLEM

Izbornik Dalić: Ima vremena za razgovor o mojoj budućnosti u reprezentaciji, sada je fokus SP

Piše Jakov Drobnjak,
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Što se tiče ostanka, neću žuriti s odlukama. Kažem, ugovor nije problem, to se lako riješi. Ja sada želim samo napraviti što više s Hrvatskom u sljedećih šest mjeseci, rekao je Zlatko Dalić

Do Svjetskog prvenstva 2026. ostalo je još 169 dana. Hrvatska nogometna reprezentacija kvalifikacije je odradila sjajno i bez problema, a sav fokus je sada na Mundijalu. Hrvatski igrači igraju sve bolje, treba spomenuti Luku Vuškovića koji briljira u HSV-u, a Mateo Kovačić se polako oporavlja od ozljede. Dok su reprezentativci u klubovima i bruse formu, jedan čovjek već razmišlja što i kako će postaviti. Zlatko Dalić zasigurno kuje planove kako da donese Hrvatskoj još jednu medalju. Osvrnuo se na 2025. godinu.

Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! 01:20
Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

- Tri stvari bih izdvojio: najprije veliku pobjedu nad Francuskom u Splitu 2:0, prvu na našem tlu protiv tog suparnika, zatim 100. i 101. moja utakmica na klupi, u njima smo se jako bili primaknuli Svjetskom prvenstvu te na kraju pobjeda nad Farskim Otocima u Rijeci nakon koje smo osigurali plasman - rekao je Dalić u razgovoru za Večernji list.

Komentirao je i svoj status nakon prvenstva.

-  Ugovor za mene nikada nije predstavljao nikakvu prepreku, dakle moj ugovor najmanji je problem. Moj je fokus sada samo na Svjetskom prvenstvu, na pripreme za taj turnir, a za sve što dolazi kasnije – ima vremena. Ja sam sretan što sam izbornik, što vodim hrvatsku reprezentaciju, to je nešto što nema cijenu. A što se tiče ostanka, neću žuriti s odlukama. Kažem – ugovor nije problem, to se lako riješi. Ja sada želim samo napraviti što više s Hrvatskom u sljedećih šest mjeseci, a ima vremena za razgovore o mojoj budućnosti - rekao je izbornik pa dodao:

- Fer je bio potez predsjednika Saveza, koji mi je odmah nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo rekao da Savez želi da produžimo ugovor. Ja sam mu rekao kako i ja imam istu želju, volju i motiv, ali isto tako i da ne žurimo s tim.

Rijeka: Nogometaši Hrvatski odradili trening uoči utakmice protiv Farskih otoka
Rijeka: Nogometaši Hrvatski odradili trening uoči utakmice protiv Farskih otoka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Govorio je i o očekivanjima hrvatske javnosti na SP-u.

- To što mi očekujemo – nije realno. Jer, sve što je hrvatska reprezentacija ostvarila – nestvarno je, nemoguće, fantastično! To su dvije svjetske medalje na dva posljednja SP-a, jednako kao i Francuska, a svjetski velikani – Španjolska, Njemačka, Engleska, Argentina, Nizozemska, Portugal – to nisu napravili. Engleska je posljednju medalju na SP-u osvojila 1966. godine! Mi smo svojim rezultatima podignuli letvicu jako visoko, podignuli ambicije i sad su očekivanja velika. No, mene to ne opterećuje. Ja znam da nećemo podlegnuti euforiji. Neću biti u situaciji da se moram boriti s pritiskom; ne želim ga ni sebi, neću ga staviti ni igračima. Želim da idemo na Svjetsko prvenstvo uživati u nogometu, pokazati svoju kvalitetu i napraviti što je moguće više - rekao je.
 

