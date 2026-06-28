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'PRAVA HRVATSKA'

Izbornik Dalić: Malo sam 'bucao' prve dvije utakmice, vraćamo se na stare postavke

Piše HINA,
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Izbornik Dalić: Malo sam 'bucao' prve dvije utakmice, vraćamo se na stare postavke
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dečkima sam rekao da vjerujem u njih prije ovog ogleda. Da vjerujem u ovo što radimo i vratili su mi na travnjaku, rekao je Kovačić

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- Nema euforije nakon ove pobjede, idemo se spremiti za dalje, izjavio je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić odmah nakon 2-1 slavlja protiv Gane.

Petar Sučić je postigao prvi pogodak na susretu posljednjeg trećeg kola skupine L Svjetskog prvenstva, dok je pobjedu osigurao Nikola Vlašić golom u 83. minuti.

- Suparnik je bio težak i odigrao je jako dobro. No, mi smo promijenili igru. Vratili smo se na stare postavke nakon što sam bucao u prva dva susreta i to je to. Ovo je bila prava Hrvatska, imamo šest bodova i ostvarili smo svoj cilj. Vratili smo se i prošli dalje - rekao je izbornik Dalić.

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Hrvatska je na kraju osvojila drugo mjesto u skupini. U šesnaestini finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal, a male šanse za to drugo mjesto ima još i DR Kongo. Hrvatska se vraća u Toronto te će taj dvoboj igrati 2. srpnja u kanadskom gradu, u noći sa srijede na četvrtak u 1 sat.

- Dečkima sam rekao da vjerujem u njih prije ovog ogleda. Da vjerujem u ovo što radimo i vratili su mi na travnjaku. Međutim, moramo ostati čvrsto na nogama. Nema euforije, vraćamo se u kamp i spremiti za ono što nam slijedi - zaključio je Zlatko Dalić, dok je zadovoljno dvoboj komentirao i vezni igrač Mateo Kovačić.

- Teška je bila utakmica, a mi se definitivno dižemo. Nismo još na pravoj razini, ali pobjeda je zaslužena. Sve je ljepše kada se pobijedi i lakše se diše. Idemo dalje, nije ovo bila laka skupina za proći - bile su Kovačićeve riječi.

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