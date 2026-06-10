Izbornik Engleske: Bellingham? Znamo pobjeđivati bez njega...

Hrvatska će 17. lipnja krenuti u pohod na novu medalju na Svjetskom prvenstvu, a prvi protivnik je ujedno i najteži u grupi. U Dallasu će "vatreni" igrati protiv Engleske te se o spektaklu priča već duže vrijeme. Thomas Tuchel šokirao je englesku javnost popisom igrača, nije poveo nekoliko velikih zvijezda, a u zadnje vrijeme se na Otoku potegla priča oko Judea Bellinghama.

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- Imamo dovoljno dokaza da možemo pobjeđivati i bez Judea, i to je puno važnija vijest. Jude je u nevjerojatnoj formi, no moramo prestati govoriti o pojedincima. Jude neće sam osvojiti Svjetsko prvenstvo. To je jednostavno nemoguće. Nitko ga ne može osvojiti sam. Osvojit ćemo ga kao momčad. to ćemo ako se Jude sutra ozlijedi? Ne želim ulaziti u tu igru tko će početi. Vi mediji se time možete baviti. Naravno, razumijem tu fascinaciju, i sam je dijelim. Gledam te igrače svaki dan na treningu - rekao je izbornik Engleske za Daily Mail pa dodao:

- Imamo sjajne igrače i neki od njih će sjediti na klupi. Neki će ulaziti s klupe. Neki će nam trebati u produžecima. Neki će pucati odlučujući jedanaesterac. Neki će početi utakmicu, ali sve moramo raditi kao momčad, inače nemamo nikakve šanse. Moraju shvatiti da neće svi stalno biti u početnoj postavi. Mogu biti nezadovoljni mojom odlukom, ljuti i ne slagati se s njom, ali je moraju prihvatiti i podržati suigrače. Ovo nije klupski nogomet, ovo je turnir, tako da je momčad važnija od minutaže pojedinca. I upravo to sada i rade.

Foto: Marty Jean-Louis/SIPA USA

Tuchel još ima jednu prijateljsku utakmicu protiv Kostarike (srijeda, 22 sata po našem vremenu) da isproba koga će gurnuti na poziciju "desetke". Budući da je to generalna proba, vjerojatno će takav sastav dočekati Hrvatsku. Dodatno je opisao konkurenciju među igračima.

- Jude i Morgan su vrlo, vrlo izjednačeni. Bore se za to mjesto. To je velika odluka jer su oba igrača, odnosno sva trojica koja konkuriraju, uključujući Eberechija Ezea, na najvišoj razini. Postoji i mogućnost da Jude zaigra na nekoj drugoj poziciji. Svakako može igrati kao 'osmica', a Morgan može igrati na krilu. Nećemo cijeli turnir odigrati s desetoricom igrača - rekao je.