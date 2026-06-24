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TUCHEL NAKON REMIJA

Izbornik Engleske: Zaslužili smo taj gol, ali nije nas nagradilo...

Piše Jakov Drobnjak,
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Izbornik Engleske: Zaslužili smo taj gol, ali nije nas nagradilo...
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Bili smo dobri u branjenju kontri, obraćali smo pažnju na to, zamjene su bile dobre. Razmišljam li o Panami? Ne, to je tek za četiri dana, rekao je Thomas Tuchel

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Engleska je odigrala 0-0 protiv Gane u Bostonu što je izazvalo veliki šok na Otoku. "Gordi Albion" nikako nije uspio probiti veliki ganski blok. Zakazao je Harry Kane koji je bilo nevidljiv, a promašio je nevjerojatan zicer pred sami kraj utakmicu. Thomas Tuchel smatra kako njegova reprezentacija nije bila nagrađena za puno bolju igru.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana
Foto: PILAR OLIVARES/REUTERS

- U pravilu šut Kanea na kraju je čisti gol za nas, zaslužili smo ga, ali nismo uspjeli. Bili su defenzivniji nego u prvoj utakmici. Ako ne otvoriš golom, onda to postane igra strpljenja, mislim da smo ih imali na kraju oba poluvremena. Nažalost, nismo nagrađeni. Bili smo dobri u branjenju kontri, obraćali smo pažnju na to, zamjene su bile dobre. Razmišljam li o Panami? Ne, to je tek za četiri dana - rekao je Tuchel.

Nakon toga se pred kamerama pojavio i Declan Rice.

- Zadnjih 10 minuta imali smo više šansi nego cijelu utakmicu, zaslužili smo gol. Ostat ćemo pozitivni. Treba pohvaliti Ganu, bili su kompaktni, nisu dopuštali puno prostora. Mogli smo možda više kreirati. Imamo još jednu utakmicu, moramo biti pozitivni. Mnoge velike nacije su kiksale na startu, nema potrebe biti negativan - rekao je veznjak Arsenala.

Engleska i Gana sada su na četiri boda i na vrhu skupine, a ovaj remi dosta je toga zakomplicirao u skupini. 

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