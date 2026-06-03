Obavijesti

Sport

Komentari 0
IPAK JE KAPETAN

Izbornik Francuske nakon loše sezone Mbappéa: 'U vrhunskoj je formi fizički i mentalno...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izbornik Francuske nakon loše sezone Mbappéa: 'U vrhunskoj je formi fizički i mentalno...'
Foto: THOMAS PADILLA/REUTERS

Mbappé ima iskustvo koje drugi nemaju. Ovo mu je treće Svjetsko prvenstvo. Zna da je Svjetsko prvenstvo teško, da je protivnik tvrd, da se ne osvaja bez patnje, rekao je Didier Deschamps

Admiral

Francuski kapetan Kylian Mbappe je u vrhunskoj formi, fizički i psihički, poručio je izbornik aktualnih svjetskih doprvaka Francuza Didier Deschamps.

- Kylian je u vrhunskoj formi, i fizički i mentalno. Razgovarali smo, on je kapetan. Iza njega je ono što se dogodilo na klupskoj razini, no sada je tu i reprezentacija - kazao je Deschamps.

- Naporno je radio s grupom i onima koji su bili na prvim treninzima - dodao je francuski izbornik.

OPTIMISTIČNE VIJESTI De la Fuente umirio Španjolce: Yamal će biti spreman za SP
De la Fuente umirio Španjolce: Yamal će biti spreman za SP

Mbappe je u dresu "Tricolora" upisao 96 nastupa i postigao 56 golova, osvojivši svjetski naslov 2018. u Rusiji, te srebro četiri godione kasnije u Katru.

- Mbappe ima iskustvo koje drugi nemaju. Ovo mu je treće Svjetsko prvenstvo. Zna da je Svjetsko prvenstvo teško, da je protivnik tvrd, da se ne osvaja bez patnje, s kvalitetama koje nadilaze samo nogometne sposobnosti. Vrlo dobro se snalazi - istaknuo je Dechamps.

Mbappe se pridružio reprezentaciji u petak nakon druge sezone s Real Madridom, koja je završila bez trofeja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Real Madrid će dovesti desnog beka iz Intera. Bayern kupuje kod Perišića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Real Madrid će dovesti desnog beka iz Intera. Bayern kupuje kod Perišića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Riskantno izdanje teniske zvijezde. Šarapova je servirala dekolte u loži Roland Garrosa
DOBRODOŠLA NATRAG

FOTO Riskantno izdanje teniske zvijezde. Šarapova je servirala dekolte u loži Roland Garrosa

Prošlo je više od šest godina otkako je Marija Šarapova, jedna od najvećih tenisačica svoje generacije, objavila povlačenje iz profesionalnog sporta. Pojavom na Roland Garrosu zaludjela je sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026