Mbappé ima iskustvo koje drugi nemaju. Ovo mu je treće Svjetsko prvenstvo. Zna da je Svjetsko prvenstvo teško, da je protivnik tvrd, da se ne osvaja bez patnje, rekao je Didier Deschamps
Izbornik Francuske nakon loše sezone Mbappéa: 'U vrhunskoj je formi fizički i mentalno...'
Francuski kapetan Kylian Mbappe je u vrhunskoj formi, fizički i psihički, poručio je izbornik aktualnih svjetskih doprvaka Francuza Didier Deschamps.
- Kylian je u vrhunskoj formi, i fizički i mentalno. Razgovarali smo, on je kapetan. Iza njega je ono što se dogodilo na klupskoj razini, no sada je tu i reprezentacija - kazao je Deschamps.
- Naporno je radio s grupom i onima koji su bili na prvim treninzima - dodao je francuski izbornik.
Mbappe je u dresu "Tricolora" upisao 96 nastupa i postigao 56 golova, osvojivši svjetski naslov 2018. u Rusiji, te srebro četiri godione kasnije u Katru.
- Mbappe ima iskustvo koje drugi nemaju. Ovo mu je treće Svjetsko prvenstvo. Zna da je Svjetsko prvenstvo teško, da je protivnik tvrd, da se ne osvaja bez patnje, s kvalitetama koje nadilaze samo nogometne sposobnosti. Vrlo dobro se snalazi - istaknuo je Dechamps.
Mbappe se pridružio reprezentaciji u petak nakon druge sezone s Real Madridom, koja je završila bez trofeja.
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