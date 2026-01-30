Izbornik Islanda: Danska je najbolja na svijetu. Bit ćemo spremni za dvoboj s Hrvatskom

Danska je pobijedila Island 31-28 u polufinalu Europskog prvenstva u rukometu, a izbornik Islanđana Snorri Steinn Gudjonsson odao je priznanje jačem suparniku.

- Izgubili smo večeras od najbolje momčadi na svijetu. Boli nas poraz, ali dali smo sve od sebe. Nisam mogao tražiti više od svojih momaka danas. Jako je teško igrati protiv Danaca - započeo je nakon utakmice i dodao:

- Dobro smo se borili, ali neki detalji nisu otišli na našu stranu. Pohvalit ću svoje dečke. Bili su odlični, dali su se dušom i srcem u ovaj turnir.

Herning: Danska i Island u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Island će protiv Hrvatske igrati za brončanu medalju, a ta se utakmica igra u nedjelju od 15.15.

- Boli nas poraz, ali idemo dalje. Čeka nas ogromna utakmica s Hrvatskom. Igramo za medalju i doći ćemo spremni - rekao je Gudjonsson.

Island i Hrvatska već su se sastali na ovom turniru u drugoj fazi natjecanja, tada je naša reprezentacija pobijedila 30-29.