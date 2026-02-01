Izbornik Islanda: Hrvati? Bili su drugi pa treći, to sve govori. A u jednome su najbolji na svijetu

Hrvatska se kući s Eura vraća s broncom. Napi rukometaši srušili su Island 34-33 i tako opet razveselili svoj narod i domovinu. Island je bio jako težak protivnik. Hrvatska je imala lijepu prednost, ali Islanđani su se vratili i zamalo došli do izjednačenja. Srećom, Hrvatska je izdržala. Sve je komentirao islandski izbornik, Snorri Steinn Guðjónsson, koji je bio jako razočaran.

- Naravno da sam frustriran i ljut. Igrali smo za medalju, a ostali smo bez nje. Tu nema velike filozofije. Cijelu utakmicu smo lovili Hrvatsku. Oni su možda i najbolja momčad na svijetu u kontroli ritma igre i zato smo ih pokušavali izbaciti iz ravnoteže. U jednom trenutku to je i funkcioniralo - rekao je pa se osvrnuo na Hrvatsku:

- Jednostavno su jako dobri. Prošle godine bili su drugi na Svjetskom prvenstvu, a sada treći na Euru. Mislim da to sve objašnjava. Dvaput smo od njih izgubili s jednim golom razlike. Nismo daleko, ali nismo ni ispred njih.

Herning: Danska i Island u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Komentirao je kako je zadovoljan nekim stvarima, ali da je razočaranje veliko.

- Imali smo situacije koje smo planirali zatvoriti, a nismo to napravili kako treba. To je loše, ali takve se stvari događaju. Dečki su dali maksimum i od njih stvarno ne mogu tražiti više. U ovom trenutku sam još uvijek bijesan. Očekivali smo više, to je jasno. S druge strane, ovo jest korak naprijed. Momčad je prošla kroz puno problema na ovom prvenstvu i pokazala veliki karakter. Ali to ne briše činjenicu da je razočaranje ogromno - zaključio je.