Izbornik Kanade o naslovnici 24sata: Moja žena će vas tražiti zbog toga. Nemam takav trbuh!

Znate, imat ćete problema s mojom ženom zbog te naslovnice, nemam baš toliki trbuh, kazao je dobro raspoloženi izbornik kanadske reprezentacije John Herdman.

POGLEDAJTE VIDEO: Rat naslovnicama komentiraju novinar 24sata i kolega iz Kanade

Podsjetimo, kanadski izbornik pokušao je motivirati svoje igrače porukom "sje... ćemo Hrvatsku", nakon čega smo u 24sata objavili naslovnicu s natpisom "Jezičinu imaš, vidjet ćemo imaš li mu.." sa slikom golog Herdmana s javorovim listom na strateškom mjestu.

Toronto Sun je odogovorio naslovnicom na kojoj su citirali slogan svoje NFL lige "We have bigger balls" i bilo je jasno da će to biti glavna tema press konferencije.

- Odtad se držimo dalje od medija, ali kada te nazove supruga i kaže ti da moraš malo više vježbati, znaš da se nešto događa, haha - rekao je Herdman.

Je li vas ta fotomontasža u našem listu uvrijedila?

- Moja supruga vas traži, ne vjeruje da imam tako veliki trbuh, da jedem previše - nastavio se šaliti Herdman i dodao:

- Znate, mi smo nekad igrali s Bermudama, a sada igramo s Hrvatskom.... Nisam genije, ali ovo je luda priča, nadam se da ću jednoga dana o ovome nešto i napisati jer ovo je sve skupa luda priča.

Foto: 24sata.hr

Vaš sin je trenirao s Dinamom? Što ste iz toga naučili?

- Da igraju odlično u sustavu 4-3-3. Vidio sam i tada da oni s 12 godišnjacima rade na mnogo većem nivou. Dvije godine sam putovao praznicima u Hrvatsku da bih gledao sina. Nije shvaćao kako nogomet fizički može biti zahtjevan.

Skida li izbornik ovakvim izjvama s vas igrača pritisak?

- Sve to što se događa neće Modrića, Kovačića... učiniti motiviranijim, oni su odlični igrači, nisu zbog motivacije skoro osvojili SP u Rusiji, nego zbog kvalitete. Počeli smo s dna, sada smo ovdje, uz sav respekt Hrvatskoj, bit će nam teško, ali i njima - kazao je Stephen Eustaquio.

Foto: Twitter

Koga je to u konačnici više motiviralo, vašu ili našu reprezentaciju?

- Kanada je čekala 36 godina da dođe na SP, i za nas nema veće motivacije od toga. Čeka nas velika utakmica, imamo priliku igrati protiv igrača kao što su Modrić, Brozović, Kovačić... Vrlo sam uzbuđen zbog jedne tako velike utakmice. Spremni smo, bit će to odlučujući susret za nas, za nas je ovo sad ili nikad, moramo se iskazati ako želimo ostati na SP-u i dalje. Svjesni smo težine utakmice, ali jedva je čekamo, dugo smo se borili i spremali za ovo i spremni je čekamo. Na kraju obje momčadi moraju u ovom susretu pobijediti - rekao je veznjak Kanade Stephen Eustaquio koji igra u Portu i dodao:

- Nosili smo se dobro s Witselom, Haradom... a sada nas čekaju Modrić, Kovačić, Brozović... koji su odlični igrači, ali zato smo tu da bismo igrali s njima. Tu sam da se pobrinem za njih i da njima otežamo dan. Na kraju dana mi moramo pobijediti - rekao je Eustaquio.

Izborniče, tko je favorit u sutrašnjoj utakmici, ili da se vratimo na početak, tko ima veća "mu**".

- Teško pitanje. Prije turnira bili smo austsajderi, ali pokazali smo da možemo pobijediti Belgiju. Sada je drugačije - rekao je Eustaquio.

- Neke stvari su se promijenile, ali Hrvatska je top, top svjetska momčad, bit će nam to veliki test - zaključio je Herdman.

Najčitaniji članci