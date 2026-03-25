Izbornik Kolumbije: Hrvatska nam je uzor i jedna od najboljih reprezentacija na svijetu

Jamesu možda i nedostaju nogometne minute, ali je fizički u redu. Jako dobro i izgleda da je u formi, rekao je izbornik Kolumbije Nestor Lorenzo o najvećoj zvijezdi Jamesu Rodriguezu

Admiral

Kolumbija na Svjetskim nogometnim prvenstvima želi biti poput Hrvatske i Francuske, izjavio je njen izbornik Nestor Lorenzo uoči prijateljskih utakmica s tim reprezentacijama.

- Cilj je natjecati se na najvišoj razini. To su dvije momčadi koje su završile među prve tri na posljednjim svjetskim prvenstvima, pa želimo iskušati sebe protiv najboljih - rekao u srijedu na konferenciji za medije u Orlandu.

U tom američkom gradu će Hrvatska i Kolumbija odmjeriti snage u petak u 00.30 sati po hrvatskom vremenu.

- Nadmetat ćemo se kako bismo vidjeli na kojoj smo razini - izjavio je 60-godišnji Argentinac na klupu Kolumbije.

Ta južnoamerička ekipa svoj je najveći uspjeh postigla na Svjetskom prvenstvu 2014. kada je ispala u četvrtfinalu od domaćina Brazila. Lorenzo je napomenuo da uvijek postoje stvari koje treba poboljšati, a da su Hrvatska i Francuska suparnici koji "te izazivaju" da pokažeš najbolju verziju. Novinari su ga upitali o stanju 34-godišnjeg kapetana Jamesa Rodrigueza koji je tri mjeseca bio bez kluba, pa odigrao 39 minuta u zadnja dva tjedna za američki Minnesota United.

- Možda mu i nedostaju nogometne minute, ali je fizički u redu. Jako dobro i izgleda da je u formi - izjavio je izbornik nakon što je James odradio dva treninga s ekipom u Orlandu.

Lorenzo je rekao da je zadovoljan jer ostali reprezentativci igraju standardno u svojim klubovima, a da u lipnju žele ispisati povijest na Svjetskom prvenstvu.

- To je ono što me najviše umiruje - poručio je.

Kolumbija nikada nije igrala s Hrvatskom. U posljednjoj utakmici odigranoj prije četiri mjeseca pobijedila je Australiju s 3-0. U zadnjih deset susreta izgubila je samo od Brazila sa 1-2.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

