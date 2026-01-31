Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON ČETVRTFINALA

Izbornik Mavrović: Nadam se da smo promijenili percepciju o futsalu. Ovo je veliki uspjeh

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Izbornik Mavrović: Nadam se da smo promijenili percepciju o futsalu. Ovo je veliki uspjeh

Pozivam sve navijače i fanove futsala i da dođu svi u Ljubljanu da napune dvoranu do vrha. Naši navijači će nam biti još jedan dodatan motiv da odigramo dobru partiju, dodao je strijelac David Mataja

Admiral

Hrvatska futsalska reprezentacija odigrala je sjajnu utakmicu i s 3-0 protiv Armenije osigurala polufinale Europskog prvenstva. Tako je ponovljen uspjeh iz 2012. godine, a naši malonogometaši će u polufinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Italija - Španjolska, a susret se igra u Ljubljani. Susret su komentirali izbornik Marinko Mavrović i dvostruki strijelac David Mataja. Polufinala su na rasporedu 4. veljače, a utakmica za 3. mjesto i finale će biti odigrani 7. veljače.

Varaždin: Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Futsalu 2026, Croatia - Grčka
Varaždin: Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Futsalu 2026, Croatia - Grčka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Nitko sretniji od nas, veliki uspjeh, ponovili smo 2012. Čestitke svima i svi smo bili kao jedan. Ušli smo fenomenalno u utakmicu, Armenci se nišu snašli i bilo je 3-0. Pripremali smo se na Armeniju, znali smo da će igrati s golmanom i bili smo spremni na to da će igrati 4 na 5. Piplica je bio sjajan, kad smo patili on je izvlačio i zasluženo smo pobijedili - rekao je izbornik pa dodao:

- Sigurno je atmosfera ključ svega. Osjećala se pozitivna energija kroz cijele pripreme i ovo prvenstvo i momci su pokazali kako se bori za svoju domovinu. Protivnik u polufinalu? Svi koji prate futsal znaju da su Španjolska i Portugal favoriti tako da bi nama Italija bila lakši protivnik. Mi ćemo se rekuperirati, dobro pripremit za utakmicu i nećemo izaći s bijelom zastavom. Dok god postoji nada za pozitivnim rezultatom mi ćemo dati sve od sebe.

Pozvao je i navijače u Ljubljanu

- Nadam se da će nas navijači doći bodriti. Ja ih sve pozivam. Sportska javnost nema percepciju o futsalu i nadam se da smo ovime promijenili stav o futsalu i dokazali smo da ova reprezentacija vrijedi - rekao je izbornik.

Na sve se nadovezao Mataja.

- Trenutno sam van sebe, pod dojmom sam. Odigrali smo dobru utakmicu, pogotovo u prvom dijelu. Dominirali smo, zabili tri gola, a mogli smo i više. U drugom dijelu su nas malo stisli što je bilo i za očekivati. Igrali su golmana igrača 12 minuta, a mi smo taj period odigrali jako dobro - rekao je pa dodao:

- Nitko sretniji od mene za golove, ali najvažnija je momčad i to da smo pobijedili. Danas sam zabio ja, u polufinalu će netko drugi. Čekamo polufinale i spremni smo. Pozivam sve navijače i fanove futsala i da dođu svi u Ljubljanu da napune dvoranu do vrha. Naši navijači će nam biti još jedan dodatan motiv da odigramo dobru partiju.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Vujović: Lako je nakon susreta biti pametan, no ovo što sam vidio nije mi se uopće svidjelo
ISKRENI CRNOGORAC

Vujović: Lako je nakon susreta biti pametan, no ovo što sam vidio nije mi se uopće svidjelo

Crnogorski legendarni rukometaš i trenutačni izbornik Katra Veselin Vujović komentirao je polufinalnu utakmicu između Hrvatske i Njemačke te objasnio zašto nismo uspjeli konkurirati europskim prvacima iz 2016.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026