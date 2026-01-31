Izbornik Mavrović: Nadam se da smo promijenili percepciju o futsalu. Ovo je veliki uspjeh

Hrvatska futsalska reprezentacija odigrala je sjajnu utakmicu i s 3-0 protiv Armenije osigurala polufinale Europskog prvenstva. Tako je ponovljen uspjeh iz 2012. godine, a naši malonogometaši će u polufinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Italija - Španjolska, a susret se igra u Ljubljani. Susret su komentirali izbornik Marinko Mavrović i dvostruki strijelac David Mataja. Polufinala su na rasporedu 4. veljače, a utakmica za 3. mjesto i finale će biti odigrani 7. veljače.

Varaždin: Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Futsalu 2026, Croatia - Grčka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Nitko sretniji od nas, veliki uspjeh, ponovili smo 2012. Čestitke svima i svi smo bili kao jedan. Ušli smo fenomenalno u utakmicu, Armenci se nišu snašli i bilo je 3-0. Pripremali smo se na Armeniju, znali smo da će igrati s golmanom i bili smo spremni na to da će igrati 4 na 5. Piplica je bio sjajan, kad smo patili on je izvlačio i zasluženo smo pobijedili - rekao je izbornik pa dodao:

- Sigurno je atmosfera ključ svega. Osjećala se pozitivna energija kroz cijele pripreme i ovo prvenstvo i momci su pokazali kako se bori za svoju domovinu. Protivnik u polufinalu? Svi koji prate futsal znaju da su Španjolska i Portugal favoriti tako da bi nama Italija bila lakši protivnik. Mi ćemo se rekuperirati, dobro pripremit za utakmicu i nećemo izaći s bijelom zastavom. Dok god postoji nada za pozitivnim rezultatom mi ćemo dati sve od sebe.

Pozvao je i navijače u Ljubljanu

- Nadam se da će nas navijači doći bodriti. Ja ih sve pozivam. Sportska javnost nema percepciju o futsalu i nadam se da smo ovime promijenili stav o futsalu i dokazali smo da ova reprezentacija vrijedi - rekao je izbornik.

Na sve se nadovezao Mataja.

- Trenutno sam van sebe, pod dojmom sam. Odigrali smo dobru utakmicu, pogotovo u prvom dijelu. Dominirali smo, zabili tri gola, a mogli smo i više. U drugom dijelu su nas malo stisli što je bilo i za očekivati. Igrali su golmana igrača 12 minuta, a mi smo taj period odigrali jako dobro - rekao je pa dodao:

- Nitko sretniji od mene za golove, ali najvažnija je momčad i to da smo pobijedili. Danas sam zabio ja, u polufinalu će netko drugi. Čekamo polufinale i spremni smo. Pozivam sve navijače i fanove futsala i da dođu svi u Ljubljanu da napune dvoranu do vrha. Naši navijači će nam biti još jedan dodatan motiv da odigramo dobru partiju.

