IZBORNIK ME TRAŽIO Glumica filmova za odrasle otvoreno: 'Uletavali su mi tijekom SP-a'

​- Iskreno, bila je to velika eksponiranost. Nisam to očekivala, samo sam otišla gledati utakmice i uživati. Ljudi su imali nevjerojatnu reakciju, počeli su me pratiti, razgovarati sa mnom tijekom utakmice... Bilo je to kao da sam stekla nove prijatelje. Prepoznavali su me i pitali: 'Hej, ideš li na sljedeću utakmicu? Bit ću tamo, nadam se da se vidimo' - dodala je. | Foto: Instagram