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OTKRILA PIKANTERIJE

IZBORNIK ME TRAŽIO Glumica filmova za odrasle otvoreno: 'Uletavali su mi tijekom SP-a'

Bivša hostesa s jahti Raissa Bellini tvrdi da su joj se nakon viralnih tribina javili igrač Juventusa i izbornik. Sad zarađuje milijune i sprema se za Euro 2028.
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IZBORNIK ME TRAŽIO Glumica filmova za odrasle otvoreno: 'Uletavali su mi tijekom SP-a'
Raissa Bellini, bivša hostesa na superjahtama koja je 2025. napravila drastičan zaokret u karijeri i postala glumica u filmovima za odrasle, tvrdi da je tijekom Svjetskog prvenstva privukla pozornost ne samo navijača. | Foto: Instagram
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Raissa Bellini, bivša hostesa na superjahtama koja je 2025. napravila drastičan zaokret u karijeri i postala glumica u filmovima za odrasle, tvrdi da je tijekom Svjetskog prvenstva privukla pozornost ne samo navijača. | Foto: Instagram
Komentari 3

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