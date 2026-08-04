IZBORNIK ME TRAŽIO Glumica filmova za odrasle otvoreno: 'Uletavali su mi tijekom SP-a'

Bivša hostesa s jahti Raissa Bellini tvrdi da su joj se nakon viralnih tribina javili igrač Juventusa i izbornik. Sad zarađuje milijune i sprema se za Euro 2028.
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Raissa Bellini, bivša hostesa na superjahtama koja je 2025. napravila drastičan zaokret u karijeri i postala glumica u filmovima za odrasle, tvrdi da je tijekom Svjetskog prvenstva privukla pozornost ne samo navijača.
| Foto: Instagram
Raissa Bellini, bivša hostesa na superjahtama koja je 2025. napravila drastičan zaokret u karijeri i postala glumica u filmovima za odrasle, tvrdi da je tijekom Svjetskog prvenstva privukla pozornost ne samo navijača. |
Foto: Instagram
Raissa Bellini, bivša hostesa na superjahtama koja je 2025. napravila drastičan zaokret u karijeri i postala glumica u filmovima za odrasle, tvrdi da je tijekom Svjetskog prvenstva privukla pozornost ne samo navijača.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon što su njezine odjevne kombinacije s tribina postale viralne, prema njezinim riječima javili su joj se igrač njezinog omiljenog kluba Juventusa, pa čak i jedan od izbornika.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Talijanska nogometna navijačica nije mogla pratiti svoju voljenu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, ali je svejedno posjetila niz utakmica u svom novom domu u Miamiju. Njezina pojava na tribinama izazvala je pravu senzaciju, a 37-godišnjakinja je otkrila kako je doživjela iznenadnu slavu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Nekoliko ljudi mi je poslalo poruke. Jedan igrač, za kojeg sam kasnije saznala da igra za Juventus. I jedan izbornik mi je pisao - ispričala je Bellini.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Iskreno, bila je to velika eksponiranost. Nisam to očekivala, samo sam otišla gledati utakmice i uživati. Ljudi su imali nevjerojatnu reakciju, počeli su me pratiti, razgovarati sa mnom tijekom utakmice... Bilo je to kao da sam stekla nove prijatelje. Prepoznavali su me i pitali: 'Hej, ideš li na sljedeću utakmicu? Bit ću tamo, nadam se da se vidimo' - dodala je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin put do slave bio je brz. Prije samo godinu dana snimila je prvu scenu, a karijera joj je od tada doživjela meteorski uspon. Bellini, koja na dva Instagram profila ima ukupno 1,5 milijuna pratitelja, preselila se iz Italije u Atlantu 2019. kako bi se pridružila osoblju na jahti, a posao ju je na kraju doveo do Miamija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- U jednom mjesecu mogu zaraditi onoliko koliko bih zaradila za deset godina kao hostesa na jahti. To je ogromna promjena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Danas ima tim od desetak ljudi koji joj pomažu u profesionalnom životu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Ljudi mi pomažu jer ne bih mogla sve sama, pogotovo s montažom. Moja asistentica je mozak operacije, slaže odjevne kombinacije, ide sa mnom, snima fotografije i videa. Imam ljude koji rade za mene i dobar je osjećaj pomagati drugima. Godinama sam naporno radila i osjećam da, kada si u poziciji dobro zarađivati, trebaš pomoći i drugima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako posao na superjahtama odiše glamurom, Bellini je otkrila i njegovu mračnu stranu, progovorivši o razvratnom ponašanju nekih bogatih klijenata. Nakon pet godina rada u industriji, odlučila je podijeliti neugodna iskustva.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Na moru neki muškarci misle da pravila ne vrijede. Kao da svoj stvarni život ostave na obali. Vjenčani prsten odjednom postane samo ukras - rekla je za The Mirror.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Opisala je kako se profesionalne granice lako prelaze kada teče šampanjac, a svi su na malom prostoru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Kada ste nasred oceana, nemate kamo pobjeći. Na njihovom ste brodu. To mijenja dinamiku. U javnosti su ozbiljni i uglađeni. Obiteljski ljudi. Ali ondje su neki iskušavali sreću... Odjednom bi se pojavili gdje sam radila. Davali bi mi komplimente. Stajali bi preblizu. Testirali bi granice - ispričala je, dodajući da, iako nisu svi bili takvi, bilo je onih koji su situaciju pokušavali iskoristiti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U nedostatku Italije, Bellini je na Svjetskom prvenstvu morala pronaći nove favorite.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Jako su mi se svidjeli Zelenortski Otoci. Njihova utakmica protiv Urugvaja bila je prva koju sam gledala. Sviđaju mi se Engleska i Španjolska. Bila sam jako sretna što je Španjolska pobijedila.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, imala je i jednog izrazitog "neprijatelja" na turniru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Gledala sam Maroko protiv Francuske. Nisam htjela da Francuska pobijedi jer, znate, imamo povijest s Francuskom na Svjetskom prvenstvu. Tako da sam tamo navijala za Maroko.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč svemu, njezina najveća strast ostaje talijanska reprezentacija. Već sada planira dio svog bogatstva potrošiti na praćenje "azzurra" na Europskom prvenstvu 2028. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, ako se Italija kvalificira. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram