Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Cipar i došla do prvih bodova u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru sljedeće godine, a stručno mišljenje u studiju Nove TV dali su Aljoša Vojnović i Gordon Schildenfeld.

- Očekivali smo više. U nogometu je najvažniji prvi gol, on ti donosi olakšanje, a drugi samopouzdanje. Nismo ga zabili, ali nema kukanja. Izbornik nikome ne maže oči, i sam je izjavio da zna da ovo nije bilo dobro, no imamo tri bodova prije Malte i to je najvažnije - rekao je Vojnović koji ima poduži staž u HNL-u, a 'kopačke o klin je objesio' u siječnju 2020.

I stvarno jesu tri boda najvažnija i jedino će se to pamtiti ako izborimo nastup u Kataru, no njihova predstave u posljednje vrijeme nikako ne ulijevaju pouzdanje...

- Definitivno su svjesni da to nije bilo dobro, ali olakšanje je što imamo tri boda. Čekamo trenutak kada ćemo proigrati, ali najvažnija je pobjeda. Mi moramo razvaliti Cipar, ali tri boda su najvažnija - rekao je Schifo, branič Šibenika i bivši hrvatski reprezentativac sa 29 nastupa u 'kockastom' dresu.

Za tri dana (utorak, 30.ožujka) nam slijedi utakmica s Maltom , a u njoj bi trebali dobiti priliku oni koji su manje igrali u ove dvije utakmice, a priliku za odmor svakako bi trebao dobiti naš kapetan koji je današnjim nastupom postao rekorder po nastupima za hrvatsku reprezentaciju.

- Zanima me izbornik da li će izbornik odmoriti Luku. Puno je ovo utakmica u tako malo vremenu, ali vjerujem da i bez njega moramo riješiti Maltežane - mišljenja je Vojnović, a sličnog je mišljenja bio i njegov današnji kolega:

- Po meni je Malta jedan nivo lošiji protivnik od Cipra. Bit će mjesta za rošade i odmaranje, a nas će zanimati samo pobjeda i nova tri boda.