Izbornik Paname: Mi se po imenima ne možemo mjeriti

Uoči druge utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, utakmicu je najavio i izbornik Paname Thomas Christiansen na konferenciji za medije.

- Hrvatska je sve samo ne lagan protivnik. Čeka nas teška utakmica protiv momčadi koja i dalje ima jako puno individualne kvalitete. Mi imamo nekih svojih problema, ali spremni dočekujemo susret. Dat ćemo sve od sebe i imamo plan kako povećati naše šanse - rekao je Christiansen i dodao da će Hrvatska imati glad pokazati da utakmica protiv Engleske nije bila mjerilo.

- Moramo biti jaki, moramo biti hrabri i pokazati da se možemo nositi s njima. Ovo je Svjetsko prvenstvo, tu nema laganih protivnika. Za pobijediti takvu reprezentaciju nije dovoljno reći 'želimo pobjedu'. To e ne radi tako. Trebamo napraviti puno toga kako bismo došli do dobrog rezultata. Imaju Kovačića, Budimira, Musu, Modrića... Mi se po imenima s time ne možemo mjeriti, ali to moramo nadoknaditi na druge načine - istaknuo je izbornik Paname koji je dodao da Hrvatske protiv Engleske nije izgledala najbolje

- Engleska jako dobra. Vidio sam neke slabosti i mislim da u 90 minuta možemo zaprijetiti Hrvatskoj i pokušati doći do tri boda. No, naravno da je Hrvatska kvalitetna i da su favoriti u ovom susretu - zaključio je.