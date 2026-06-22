Obavijesti

Sport

Komentari 0
THOMAS CHRISTIANSEN

Izbornik Paname: Mi se po imenima ne možemo mjeriti

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Izbornik Paname: Mi se po imenima ne možemo mjeriti
Foto: Thomas Mukoya

Moramo biti jaki, moramo biti hrabri i pokazati da se možemo nositi s njima - ističe panamski izbornik

Admiral

Uoči druge utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, utakmicu je najavio i izbornik Paname Thomas Christiansen na konferenciji za medije. 

- Hrvatska je sve samo ne lagan protivnik. Čeka nas teška utakmica protiv momčadi koja i dalje ima jako puno individualne kvalitete. Mi imamo nekih svojih problema, ali spremni dočekujemo susret. Dat ćemo sve od sebe i imamo plan kako povećati naše šanse - rekao je Christiansen i dodao da će Hrvatska imati glad pokazati da utakmica protiv Engleske nije bila mjerilo.

- Moramo biti jaki, moramo biti hrabri i pokazati da se možemo nositi s njima. Ovo je Svjetsko prvenstvo, tu nema laganih protivnika. Za pobijediti takvu reprezentaciju nije dovoljno reći 'želimo pobjedu'. To e ne radi tako. Trebamo napraviti puno toga kako bismo došli do dobrog rezultata. Imaju Kovačića, Budimira, Musu, Modrića... Mi se po imenima s time ne možemo mjeriti, ali to moramo nadoknaditi na druge načine - istaknuo je izbornik Paname koji je dodao da Hrvatske protiv Engleske nije izgledala najbolje

- Engleska jako dobra. Vidio sam neke slabosti i mislim da u 90 minuta možemo zaprijetiti Hrvatskoj i pokušati doći do tri boda. No, naravno da je Hrvatska kvalitetna i da su favoriti u ovom susretu - zaključio je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Kovačević je otpisao dvojicu dinamovaca, bivši vratar Hajduka u Slavenu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kovačević je otpisao dvojicu dinamovaca, bivši vratar Hajduka u Slavenu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026