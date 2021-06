Hrvatska je u posljednjoj domaćoj pripremnoj utakmici uoči Europskog prvenstva remizirala (1-1) s Armenijom. Da, svi su očekivali puno uspješniji rezultat, ali u kockastim redovima nema nervoze. Do Europskog prvenstva ostalo je još 10 dana, a Zlatko Dalić isprobao je sve željene taktičke varijante. Vidio što je bilo dobro, što loše, pa i poslije ovakve utakmice dobio neke zaključke.

- Bilo bi ljepše da smo pobijedili, stvorili smo puno prigoda, ali ih i propustili. Nismo na vrijeme zabili drugi gol, nismo utakmicu priveli kraju, pa nam se dogodilo da nam oni zabiju iz jedne poluprilike. Ali, ne zabrinjava me ovaj rezultat, dobro smo trenirali proteklih dana, vratit će nam se to. I bit ćemo spremni za daljnje izazove. Moramo biti kvalitetniji prema naprijed, moramo zabijati. Mi svi moramo biti koncentrirani, prvi ja, svatko treba dati maksimum u svom poslu. I svaku utakmicu svi moramo dati sve od sebe. Mi moramo zabijati, moramo biti koncentriraniji pred golom. - rekao je Zlatko Dalić, pa nastavio:

- Brekalo? Ma izvadili smo ga više zbog preventive nego neke ozbiljnije ozljede. Josip je izvrnuo gležanj, osjetio je bol, a mi s njim nismo htjeli ništa riskirati. Već su ga pregledali naši doktori, prema prvim prognozama sve je OK.

Isprobao je dvije formacije, a za koju će se izbornik Dalić odlučiti na Euru.

- Igrat ćemo naših 4-2-3-1. Probali smo prvo poluvrijeme s dva brža igrača u fazi napada, ali nije bilo puno prostora. Čekamo da se vrati Kova i igrat ćemo u naših 4-2-3-1, danas je bila zadnja prilika da isprobamo neke stvari, ali to više nećemo raditi. Tu smo pokušali zaigrati s dvije špice koje bi upadale u prazne prostore, ali nismo dočekali takve situacije. Nismo imali okomitosti, svi su čekali loptu u noge, nismo "ganjali" taj prazan prostor. Konkretno, nama više odgovara igra s klasičnim napadačem, ovo je bila proba, a mi više nećemo isprobavati. Sve bi bilo bolje da smo danas zabili koji gol više. - jasan je Dalić.

Ako ćemo igrati u spomenutoj formaciji, pitanje je tko će biti na poziciji polušpice, odnosno hoće li to biti Nikola Vlašić ili pak Andrej Kramarić koji je odigrao jako dobru utakmicu.

- Nikola nije igrao zadnje četiri utakmice u ruskom prvenstvu jer je bio ozlijeđen, Krama konstantno igrat. svaki od njih imao je svoju prigodu i proanalizirat ćemo tko će što napraviti i donijeti odluku. Imamo tri utakmice, a s Englezima ćemo odigrati nešto specifično. Imamo vremena razmisliti o svemu i naći standardnu ekipu. Andrej? Igrao je cijelu utakmicu, bio polušpica, igrao i poludesno, na tim ga pozicijama vidim. On će se boriti za ta mjesta.

Ivan Perišić je u stotom nastupu u dresu reprezentacije zabio gol, ali 'vatreni' nisu uspjeli pobijediti'.

- Čestitam mu na svemu, ušao je u klub velikih. U taj "klub 100", a to je jako velika stvar. Ma samo kad pogledate sva ta imena, od Modrića, Srne, Olića, Ćorluke... Veliki je to uspjeh, ali Ivan ima još toliko toga pred sobom, on će još popraviti svoje brojke. Svaka mu čast, na svakoj utakmici daje maksimum, uvijek s velikom voljom stiže na naša reprezentativna okupljanja.

Dalić je završio priču o utakmice protiv Armenije i još jednom istaknuo kako ovo neće stvarati probleme.

- Nikad nisam pesimist i neću dopustiti da se išta negativno događa. Vjerujem u nas da možemo i nikad neću posustati ili odustati. Znam da rezultat vara, ali siguran sam da ćemo biti pravi kad bude trebalo. Rezultat nije dobar, trebali smo pobijediti da bi bili u boljem ambijentu, ali to nas neće pokolebati - jasan je Dalić.

Sad se 'vatrenima' trebaju priključiti i reprezentativci koji su igrali za 'mini vatrene' u porazu od Španjolske (2-1) na Euru za mlade.

- Oni stižu u petak kada nam se priključuje i Mateo Kovačić. Tada ćemo biti kompletni, odradit ćemo jedan trening, pa idemo za Belgiju. Ta mlada trojka će biti naši puno pravni članovi, Gvardiol i Bradarić će konkurirati za stopersku poziciji i za onu na lijevom boku, dok Ivanušec može pokriti više pozicija u veznom redu. Sve je na njima, oni na Euro ne idu s nama samo kao prolaznici.

A hoće li s vama na Europskom prvenstvu biti Ivica Olić?

- Hoće, on će biti s nama koliko bude mogao, koliko će mu to dozvoljavati klupske obveze. Bit će s nama nekih 10-ak dana, do Engleske, a onda mu kreću pripreme s CSKA Moskvom.

Na kraju se izbornik okrenuo i sljedećem susretu kojeg 'vatreni' igraju u subotu, 6. lipnja u Bruxellesu kod Belgije.

- Već protiv Belgije krećemo s klasičnom pripremom za Englesku, nema više nikakvih isprobavanja, nekih eksperimentiranja. Znamo što ćemo igrati, sada moramo standandizirati momčad, pripremati se za ono što nas čeka na Europskom prvenstvu. To će bit za nas pravi test, prava utakmica. Morat ćemo ozbiljno zapeti, oni su prva reprezentacija svijeta po Fifinoj ljestvici. Neće to biti utakmica kao danas, nećemo imati toliki posjed lopte i toliku dominaciju. Na Belgiju idemo s najjačim snagama, idemo u Bruxelles pokazati snagu i karakter - završio je Dalić.