Što reći nakon ovakvog susreta? Dramatično, uzbudljivo, emotivno! Svi smo jako sretni, imao sam osjećaj kako se utakmica bližila kraju da su dečki zaslužili neku šansu, neku dramu, a onda su to isprovocirali svojim ponašanjem, započeo je nakon poraza od Engleske (2-1) izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Igor Bišćan.

Ali, koga briga za poraz kad je Hrvatska u četvrtfinalu Eura!? Bili su svi 'na iglama' kad je sudac pokazao pet minuta nadoknade, bilo je to pet minuta neke nade za Hrvatsku nakon što je Jones u 74. minuti zabio gol koji je tad Engleze vodio dalje. A onda se u prvoj minuti sučeve nadoknade ukazao Domagoj Bradarić.

Igor Bišćan inače je čovjek koji previše i ne pokazuje emocije, ali tad je bio, rekli bi Englezi, 'on fire'! Proslavio je to sa svojim izabranicima i odmah im pokazao da je glava bitna u sljedećim minutama.

- Domagoj je napravio potez za pamćenje i odveo nas u četvrtfinale. Presretan sam, teško je naći prave riječi, presretan sam zbog svih nas, mojih dečki, stožera, jer smo se pripremali u teškim okolnostima, a na kraju smo se uspjeli plasirati u četvrtfinale - govorio je uzbuđeni izbornik.

A u četvrtfinalu slijedi branitelj naslova, Španjolska. Taj se susret igra tek za dva mjeseca, a sad se mladi nogometaši vraćaju u svoje klubove. Što je plan za dalje?

- Oni su uvijek jedni od favorita, neće biti jednostavno, ali ne želim uopće o njima razmišljati. Želim u ovome uživati barem par dana, kako ću i uživati na putu za Zagreb sa dečkima i stožerom, a treba ovo proslaviti kako spada - rekao je Bišćan i otišao zasluženo slaviti s igračima.

Živjeli smo skupa u izolaciji, vjerovao sam u ovo

Posljednje minute bile su krajnje dramatične. Inače smireni Bišćan nakon gola raširio je ruke, emocije su krenule.

- Pokušavao sam ih smiriti, a djelovao najnemirnije od svih. Najbitnije je da smo vjerovali do kraja. Da smo dočekali situaciju koja nam se pružila, kako je završilo sve u nevjerojatnom stilu, taj gol i situacija koji ćemo pamtiti jako dugo. Sve je to nekako dalo dodatne emocije na cijeli ovaj turnir, koliko smo to htjeli - rekao je izbornik na konferenciji za medije i dodao:

- Dečki su to zaslužili u ovako teškoj skupini, čekati do zadnjeg trenutka da se kvalificiraš stvarno je prekrasan osjećaj. Jedna smo kompaktna grupa i bili, a s obzirom na sve ovo oko covida bili smo još kompaktniji. Živjeli smo skupa u izolaciji i stalno sam govorio da ima nešto u tim odnosima što bi nas moglo prebaciti kao što je bilo sad.

Preuzeo je momčad nakon lošeg starta u kvalifikacije, pomazila ga je sreća na kraju i uz pomoć Grčke ugurali smo se na Euro, pa i u glavnom turniru prošli dalje uz jednu pobjedu zahvaljujući pobjedi Portugala nad Švicarskom (3-0).

- Ja s njima provodim po devet, deset dana i bilo bi previše da si umišljam da mogu provesti nešto što ne mogu provesti u klubovima. Ali mislim da smo došli blizu toga. Stvorili smo tu atmosferu, neki rezultati išli su nam na ruku, ali sve smo zaslužili. Ako je sreća pogoditi s 25 metara u rašlje, ne bih rekao. A teško bi se moglo ono nazvati i jedanaestercem. Dečki imaju visok prag tolerancije i sreća nas je pratila do kraja - rekao je Bišćan.

Španjolci? Neka samo dođemo zdravi

Padove u igri i koncentraciji treba razumjeti, smatra izbornik.

- Pokazivao sam na glavu i nakon 3-0 protiv Švicarske. Trebamo ih razumjeti, nije lako. Emocije treba zadržati. Treba pohvaliti dečke, pametno smo odradili ove utakmice.

Koliko će ovaj rezultat stvarati glavobolje izborniku A reprezentacije Zlatku Daliću pred Euro? Najavio je neka osvježenja iz U-21 vrste...

- Nema potrebe pričati o tome. Izbornik Dalić i ja dobro smo surađivali i tako će biti i dalje. A selekcija je prioritet i mislim da ćemo uspjeti naći zajednički jezik. Španjolci? Ne bih gledao tako daleko. Treba uživati u ovom osjećaju, ima vremena da se pripremimo za njih. Najvažnije je da dođemo zdravi - kaže Bišćan.

Koliko ova reprezentacija ima prostora za napredak?

- Teško je to procijeniti. Izbacili smo ekipu koja je šest, sedam puta vrjednija od nas, ekipe koje su bili favoriti. Vrijede više nego što pokazuju neki parametri. To ne bih procjenjivao novcem. Mislim da se karakter i zajedništvo ne može izmjeriti, ali puno znači. Neki od njih na pragu su A reprezentacije, neki od njih prvi put su došli tu, igrali kad god je trebalo. Neki od njih igraju u trećim ligama, neki igraju u manjim ili malim hrvatskim klubovima i uspjeli su. To će im biti veliki podstrek u karijerama. Mislim da će te stvari pomoći mladim igračima da ostvare potencijal - kaže.

Je li mu ovo najdraži poraz u karijeri?

- Haha, prvo sam to rekao u svlačionici. Ne mogu se sjetiti da sam se ovoliko veselio porazu. Ne bih se mogao sjetiti jesam li nekad bio u takvoj situaciji. Osjećaj je ne kao jedna, nego kao 100 pobjeda! Taj minimalan poraz omogućio nam je da prođemo. Treba dečke učiti da vjeruju i da se znaju natjecati. Ovo je turnir, nije liga. Ne treba oscilirati s emocijama. Ta naša postojanost i usmjerenost ka cilju i splet okolnosti koji nas je pomazio odveo nas je do četvrtfinala - zaključio je Igor Bišćan.