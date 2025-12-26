Izbornik prije priprema za Euro: 'Hrvatska je među 12 najboljih'

Godinu dana nakon srebrne medalje na Svjetskom rukometnom prvenstvu okupili su se hrvatski rukometaši jer za tri tjedna počinje Europsko prvenstvo na kojemu su od 15. siječnja do 1. veljače 2026. godine domaćini Danska, Norveška i Švedska.

Iako je dio igrača još s klubovima, Hrvatska predvođena izbornikom Dagurom Sigurdssonom započinje pripreme, a popis reprezentativaca je samim time malo drugačiji nego onaj koji možemo očekivati prije samog odlaska na SP. Prvi dio priprema odradit će u Poreču, a već 28. prosinca na rasporedu je prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije.

U Poreču ostaju do 30. prosinca pa se nakratko razilaze kako bi igrači s obiteljima proslavili Novu godinu, a prije toga bi izbornik trebao objaviti konačan popis onih koji kreću u završne pripreme za Euro.

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Hrvatski ljudi dobro znaju koliko je teško Europsko prvenstvo. U ovom je trenutku Hrvatska među 10 do 12 momčadi koje su iza Danske koja je odskočila u posljednje vrijeme, oni su konstanta u polufinalima i završnicama - rekao je za Sportske novosti hrvatski izbornik.

Nakon prijateljske utakmice i prvog dijela priprema slijedi i drugi dio priprema 2. siječnja u Prelogu. U tom će ciklusu odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Njemačke. Prva je na rasporedu u zagrebačkoj Areni u četvrtak, 8. siječnja, u 20.30 sati, dok je druga na rasporedu tri dana kasnije u ZAG Areni u Hannoveru u 18.05 sati.

Devetnaest igrača ima malo vremena za dokazivanje izborniku jer će vrlo vjerojatno popis za odlazak u Prelog biti poprilično izmijenjen, ali neki bi se mogli naći na popisu putnika za ​švedski Mälmo, koji će biti grad domaćin prvog, a prođe li sve dobro, onda i drugog kruga Europskog prvenstva.

- Imamo problema s ozljedama, sigurno da će ti igrači biti pod posebnim povećalom u prvom ciklusu, kad želimo dobiti pravu sliku mogućnosti, jer turnir nosi velike izazove i za to nam trebaju potpuno spremni igrači - zaključio je izbornik.