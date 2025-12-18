Obavijesti

Srna je 'out' skoro dva mjeseca, a Europsko prvenstvo je pred vratima: 'Oporavak se oduljio'

Piše Davor Kovačević,
Rijeka: Susret Hrvatske i Luksemburga u kvalifikacijama za EHF EURO 2026. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

To je problem koji imam svaku sezonu barem jednom. Sve sam prošao i znam kako se ponašati u tim situacijama. U klubu su bili upoznati s tim mojim problemom, kaže Srna, koji se ozlijedio 26. listopada

Dakle, dva tjedna prije početka udarnog dijela priprema 2. siječnja, odnosno mjesec dana prije prve utakmice na Europskom prvenstvu protiv Gruzije 17. siječnja, situacija je sljedeća: Zvonimir Srna i Marin Šipić zadnju utakmicu odigrali su prije skoro dva mjeseca, Tin Lučin operirao je bruh, Luka Lovre Klarica dobio je longetu na stopalu. Lučin je čak i na Sigurdssonovu popisu za prvu fazu priprema od 26. prosinca.

