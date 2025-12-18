To je problem koji imam svaku sezonu barem jednom. Sve sam prošao i znam kako se ponašati u tim situacijama. U klubu su bili upoznati s tim mojim problemom, kaže Srna, koji se ozlijedio 26. listopada
Srna je 'out' skoro dva mjeseca, a Europsko prvenstvo je pred vratima: 'Oporavak se oduljio'
Dakle, dva tjedna prije početka udarnog dijela priprema 2. siječnja, odnosno mjesec dana prije prve utakmice na Europskom prvenstvu protiv Gruzije 17. siječnja, situacija je sljedeća: Zvonimir Srna i Marin Šipić zadnju utakmicu odigrali su prije skoro dva mjeseca, Tin Lučin operirao je bruh, Luka Lovre Klarica dobio je longetu na stopalu. Lučin je čak i na Sigurdssonovu popisu za prvu fazu priprema od 26. prosinca.
