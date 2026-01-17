Obavijesti

TEŽAK IZBOR

Izbornik Sigurdsson primoran izbaciti četvoricu za Gruziju. Evo koga je odlučio staviti na tribine

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Izbornik Sigurdsson odabrao je 16 rukometaša za današnji ogled s Gruzijom. Na Europsko prvenstvo poveo je 20 igrača, ali u zapisnik može ući njih 16. Oni koji su ispali s popisa mogu dobiti priliku kasnije na EP-u

Hrvatska od 18.00 sati otvara Europsko rukometno prvenstvo utakmicom protiv Gruzije u skupini E. Izbornik Dagur Sigurdsson imao je mnogo dilema koga će voditi na Euro te odabrao 20 igrača na koje može računati.

Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir 01:23
Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Za današnji susret izbornik može na popis uvrstiti 16 igrača, što znači da četvorica moraju na tribinu. Prema pisanjima Sportskih novosti ta četvorica su golman Dino Slavić te igrači Dijano Ćeško, Ivano Pavlović i Mateo Maraš

Croatia vs Germany
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Riječ je tek o otvaranju prvenstva i prije svake nove utakmice izbornik Sigurdsson može vratiti spomenute reprezentativce u kadar i izmiješati sastav. Nakon Gruzije igramo protiv Nizozemske u ponedjeljak (18.00) i Švedske u srijedu (20.30). Sve navedene susrete Hrvatska će igrati u Malmöu.

