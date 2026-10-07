Izbornik Slaven Bilić jednog 'vatrenog' zove mali Llorente, a posebno nahvalio jednog igrača

Slaven Bilić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije za Dnevnik Nove TV analizirao je uvodne četiri utakmice 'vatrenih' u novom ciklusu Lige nacija i ponudio osvrt na stanja u momčadi. Govoreći o početku svog novog mandata, istaknuo je kako je sve bilo prilično dinamično i zahtjevno.

- Bio je turbulentan i uzbudljiv. Zamislili smo Ligu nacija da ju respektiramo i da ju pokušamo osvojiti, ali glavna stvar je priprema za Euro, znači minimalno biti treći u grupi i da ne upadnemo u probleme da ispadnemo iz prvog pota. Htjeli smo i upoznati igrače, dosta je bilo onih koje nismo znali ni ja ni moji suradnici, zato smo ih i zvali 27. Htio sam dobiti odgovore na neka pitanja, dobio sam ih, ne konačne, jer mnogo stvari je uvjetovalo da se ovako dogodi na kraju, ali mogu reći da imam vrlo jasnu sliku i ja i igrači i stožer što nam je činiti da bi konkurirali najvećima i da bi dominirali protiv ovih sličnih nama - rekao je Bilić za Dnevnik Nove TV.

Osvrnuo se i na težak psihološki trenutak i pripremu momčadi nakon teškog poraza od Engleske.

Split: Reakcije Slavena Bilića na utakmici Hrvatska - Španjolska | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Najteža priprema neke utakmice u karijeri. Ono što te ne ubije te ojača i to je dobra stvar iz ove perspektive. Ovo je nešto najbolje što se dogodilo nama. Ona meni ne valja jer će meni ostati vječni sram tih 0-7, međutim dobra stvar je što je ova grupa igrača, ovaj kadar je pokazao sve. Svi moji sastanci dosad, još tamo i prije Češke, u tom tonu je bilo, ovaj kadar je pokazao što Hrvatska mora napraviti da bi bila dominantna i da može pobijediti najbolje na svijetu, a istovremeno što ni u ludilu ne smije napraviti da bi - rekao je Bilić koji se dotakao Kristijana Jakića i njegove uloge na poziciji defenzivnog veznog.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Jakić je dobar igrač koji mi se oduvijek sviđa, ja ga zovem mali Llorente iz Atletico Madrida. Problem Jakića je bio što u Augsburgu nije igrao, malo se izgubio. Kad sam pričao s njim i zvao ga na telefon, to je taman bilo dva dana prije nego je potpisao za PAOK. Rekao je ‘šefe, nema veze, ja ću se izboriti, samo da mi se dogodi PAOK’. On je igrač koji je upotrebljiv na više pozicija - rekao je Bilić i pohvalio napadača Igora Matanovića, koji se istaknuo dobrim igrama.

- Nećemo ići pojedinačno sve, ali Matanović je trenutno sigurno malo skočio nad drugim napadačima. Jak je, velik je, 197 centimetara, ne možeš ti to ignorirati, ja sam igrao stopera. Ne staje, grize, daje ritam, dosta toga smo mi napravili na temelju toga što je on davao ritam. Nije on jedini takav, imamo još takvih, ali je dobar - dodao je i za kraj se dotakao potencijalnih pojačanja iz mlade U-21 reprezentacije i balansa unutar momčadi.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Bit će toga sigurno. Ja sam se dogovorio s Ivicom Olićem, oni su imali jako bitnu kvalifikacijsku utakmicu. Ima tamo igrača, ali i oni su budućnost, skora budućnost. Svakako da posebno pratimo igrače koji su na tim pozicijama gdje profilno nedostaju nama igrači, a to su krila. Mi jesmo igrali s krilima protiv Španjolske, ali Vlašić to nije, malo je drukčije. Ja volim mlade igrače, napravio sam to i 2006. i u svakom klubu u koji sam došao, u svakom klubu. Mladi igrač ti daje energiju, hrabar je, ne boji se, njemu je čaša polupuna, a ne poluprazna. Dobro si rekao, ali ljudi zaboravljaju da je kraj Ćorluke bio Robert Kovač, a kraj Modrića Niko Kovač i Miki Rapaić. Isto tako i kraj Eduarda, balans je najbitniji, ne treba silovati. Ja ne vjerujem da Argentinci pričaju kako Messi više nije najbolji - zaključio je Bilić,