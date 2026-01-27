Obavijesti

Sport

Komentari 4
NAKON HRVATSKE

Izbornik Slovenije: Uhvatili smo priključak, a onda su odluke sudaca postale malo čudne...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Izbornik Slovenije: Uhvatili smo priključak, a onda su odluke sudaca postale malo čudne...
Susret Slovenije i Švedske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Možda nas je kraća klupa malo presjekla, možda bi nam trebalo više rotacija. Uvijek želiš najbolje, ali nekad ispadne kako ispadne. Hrvatska je zasluženo pobijedila, rekao je Uroš Zorman

Admiral

Hrvatska je srušila Sloveniju (29-25) i stigla na prag polufinala Europskog prvenstva. Naši rukometaši odigrali su sjajnu utakmicu, pogotovo u obrani, i zaustavili pokušaje Slovenaca. U jednom trenutku protivnik se primakao, ali je Hrvatska sve riješila u svoju korist i skočila na vrh tablice. Utakmicu je iz kuta Slovenije komentirao izbornik Uroš Zorman.

Pokretanje videa...

Obrane posvećuje njoj: Koga ljubi 'hobotnica' Dominik? 01:01
Obrane posvećuje njoj: Koga ljubi 'hobotnica' Dominik? | Video: 24sata/pixsell/instagram

- Znali smo da će to biti muški rukomet, što se vidjelo svih 60 minuta. Kontakta je bilo jako puno. S naše strane bilo je puno tehničkih pogrešaka, zbog čega smo u prvom dijelu i izgubili priključak s njima. Na poluvremenu smo razgovarali, dogovorili se, a i energija je bila bolja. Sustigli smo ih i imali onaj trenutak kad znaš da ćeš ih dobiti. U tom trenutku bile su i sudačke odluke malo čudne, pobjegli su nam i više nismo našli priključak - rekao je pa dodao:

- U ovoj rotaciji osjetio nam se izostanak Andraža Makuca, pogotovo jer njegujemo takav stil rukometa. Dečki su odigrali muški, htjeli su, zato im nemam što zamjeriti. Možda nas je kraća klupa malo presjekla, možda bi nam trebalo više rotacija. Uvijek želiš najbolje, ali nekad ispadne kako ispadne. Hrvatska je zasluženo pobijedila.

Slovenija u srijedu može pomoći Hrvatskoj. Ako susjedi pobijede Island, Hrvatska je osigurala polufinale Europskog prvenstva. Ipak, Hrvatska se mora fokusirati na Mađarsku jer pobjedom protiv njih više ništa ne stoji na putu Hrvatskoj i naši rukometaši kreću u borbu za medalju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja
Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest
POVOLJAN REZULTAT ZA NAS

Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest

ŠVICARSKA - ISLAND 38-38 Ovim remijem otvorio se put Hrvatskoj da ako u dvije preostale utakmice pobjedi osigura prolazak u polufinale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026