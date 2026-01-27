Izbornik Slovenije: Uhvatili smo priključak, a onda su odluke sudaca postale malo čudne...

Hrvatska je srušila Sloveniju (29-25) i stigla na prag polufinala Europskog prvenstva. Naši rukometaši odigrali su sjajnu utakmicu, pogotovo u obrani, i zaustavili pokušaje Slovenaca. U jednom trenutku protivnik se primakao, ali je Hrvatska sve riješila u svoju korist i skočila na vrh tablice. Utakmicu je iz kuta Slovenije komentirao izbornik Uroš Zorman.

- Znali smo da će to biti muški rukomet, što se vidjelo svih 60 minuta. Kontakta je bilo jako puno. S naše strane bilo je puno tehničkih pogrešaka, zbog čega smo u prvom dijelu i izgubili priključak s njima. Na poluvremenu smo razgovarali, dogovorili se, a i energija je bila bolja. Sustigli smo ih i imali onaj trenutak kad znaš da ćeš ih dobiti. U tom trenutku bile su i sudačke odluke malo čudne, pobjegli su nam i više nismo našli priključak - rekao je pa dodao:

- U ovoj rotaciji osjetio nam se izostanak Andraža Makuca, pogotovo jer njegujemo takav stil rukometa. Dečki su odigrali muški, htjeli su, zato im nemam što zamjeriti. Možda nas je kraća klupa malo presjekla, možda bi nam trebalo više rotacija. Uvijek želiš najbolje, ali nekad ispadne kako ispadne. Hrvatska je zasluženo pobijedila.

Slovenija u srijedu može pomoći Hrvatskoj. Ako susjedi pobijede Island, Hrvatska je osigurala polufinale Europskog prvenstva. Ipak, Hrvatska se mora fokusirati na Mađarsku jer pobjedom protiv njih više ništa ne stoji na putu Hrvatskoj i naši rukometaši kreću u borbu za medalju.