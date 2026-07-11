Nevjerojatan osjećaj, ne znam što bih rekao. Ovo dobro pokazuje da nema slučajnosti i da sam s razlogom pozvan. Možda moram zabiti ranije da me izbornik što prije stavi u igru, rekao je strijelac Merino
Izbornik Španjolske o junaku 'furije': ‘Svjetska je klasa, sretni smo što ga imamo’
Španjolska je pobjedom 2-1 protiv Belgije u Inglewoodu izborila polufinale Svjetskog prvenstva, a junak "furije" ponovno je bio Mikel Merino. Veznjak je u igru ušao u završnici susreta i već dvije minute poslije zabio pogodak odluke.
Španjolska je povela u 30. minuti golom Fabiána Ruiza, a Belgija je izjednačila preko Charlesa De Ketelaerea u 41. minuti. Kada se činilo da bi utakmica mogla otići u produžetke, Merino je u 88. minuti iskoristio odbijenu loptu i odveo Španjolsku među četiri najbolje reprezentacije svijeta.
Merino je tako drugi put zaredom postao španjolski junak u nokaut-fazi. U osmini finala protiv Portugala zabio je jedini pogodak na utakmici u sudačkoj nadoknadi, a sada je Belgiji presudio samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru.
Izbornik Luis de la Fuente nakon utakmice nije skrivao ponos zbog karaktera svoje momčadi.
- Ovo pokazuje kakav karakter ima ova momčad u svim okolnostima i situacijama. Još jednom moram istaknuti koliko sam ponosan što vodim ovu skupinu igrača željnu napretka. Zaslužili smo i mirnije privesti utakmicu kraju. Treba biti svjestan koliko je teško pobijediti i zato ovo treba cijeniti.
Posebno je pohvalio Merina, koji se još jednom pokazao kao pravi džoker s klupe.
- On je nevjerojatan. Ima toliko kvaliteta, svjetska je klasa i mogao bi igrati u bilo kojem klubu na svijetu. Sretni smo što ga imamo, znamo da je uvijek tu kad nam zatreba.
De la Fuente je dodao da nije lako držati takvog igrača na klupi, ali da Španjolska ima širinu zbog koje svaki igrač mora prihvatiti svoju ulogu.
- Nije fer to što Merino nije starter, ali ne bi bilo pravedno ni da izvadim nekoga drugoga. Samo 11 igrača može započeti utakmicu i momčad je svjesna toga, kao i da svatko može donijeti doprinos s klupe.
Španjolsku u polufinalu čeka Francuska, koju mnogi smatraju jednim od najvećih favorita za naslov. De la Fuente je, međutim, poručio da i Francuzi imaju razloga za oprez.
- Naravno da razmišljamo o tome kako ćemo ih pobijediti, ali mislim da su i oni jednako zabrinuti. Jedina smo reprezentacija koja ih je svladala u dvije uzastopne utakmice. Bit će to sudar jedne velike momčadi protiv druge.
Merino je nakon utakmice pobjedu komentirao u šaljivom tonu.
- Nevjerojatan osjećaj, ne znam što bih rekao. Mislim da ovo dobro pokazuje da nema slučajnosti i da sam s razlogom pozvan. Možda moram zabiti ranije da me izbornik što prije stavi u igru - rekao je Merino kroz smijeh pa dodao:
- Stvari tako funkcioniraju. Ja sam spreman kad god me izbornik zatreba. Vjerujem da je ljudima doma veliki šok kada zabijemo tek u zadnjim minutama, ali za nas je to samo još jedan korak bliže cilju do kojeg su nam ostala dva koraka.
Španjolska će protiv Francuske igrati u utorak, 14. srpnja, u 21 sat.
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