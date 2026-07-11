Izbornik Španjolske o junaku 'furije': ‘Svjetska je klasa, sretni smo što ga imamo’

Španjolska je pobjedom 2-1 protiv Belgije u Inglewoodu izborila polufinale Svjetskog prvenstva, a junak "furije" ponovno je bio Mikel Merino. Veznjak je u igru ušao u završnici susreta i već dvije minute poslije zabio pogodak odluke.

Španjolska je povela u 30. minuti golom Fabiána Ruiza, a Belgija je izjednačila preko Charlesa De Ketelaerea u 41. minuti. Kada se činilo da bi utakmica mogla otići u produžetke, Merino je u 88. minuti iskoristio odbijenu loptu i odveo Španjolsku među četiri najbolje reprezentacije svijeta.

Merino je tako drugi put zaredom postao španjolski junak u nokaut-fazi. U osmini finala protiv Portugala zabio je jedini pogodak na utakmici u sudačkoj nadoknadi, a sada je Belgiji presudio samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru.

Izbornik Luis de la Fuente nakon utakmice nije skrivao ponos zbog karaktera svoje momčadi.

- Ovo pokazuje kakav karakter ima ova momčad u svim okolnostima i situacijama. Još jednom moram istaknuti koliko sam ponosan što vodim ovu skupinu igrača željnu napretka. Zaslužili smo i mirnije privesti utakmicu kraju. Treba biti svjestan koliko je teško pobijediti i zato ovo treba cijeniti.

Posebno je pohvalio Merina, koji se još jednom pokazao kao pravi džoker s klupe.

- On je nevjerojatan. Ima toliko kvaliteta, svjetska je klasa i mogao bi igrati u bilo kojem klubu na svijetu. Sretni smo što ga imamo, znamo da je uvijek tu kad nam zatreba.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

De la Fuente je dodao da nije lako držati takvog igrača na klupi, ali da Španjolska ima širinu zbog koje svaki igrač mora prihvatiti svoju ulogu.

- Nije fer to što Merino nije starter, ali ne bi bilo pravedno ni da izvadim nekoga drugoga. Samo 11 igrača može započeti utakmicu i momčad je svjesna toga, kao i da svatko može donijeti doprinos s klupe.

Španjolsku u polufinalu čeka Francuska, koju mnogi smatraju jednim od najvećih favorita za naslov. De la Fuente je, međutim, poručio da i Francuzi imaju razloga za oprez.

- Naravno da razmišljamo o tome kako ćemo ih pobijediti, ali mislim da su i oni jednako zabrinuti. Jedina smo reprezentacija koja ih je svladala u dvije uzastopne utakmice. Bit će to sudar jedne velike momčadi protiv druge.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Merino je nakon utakmice pobjedu komentirao u šaljivom tonu.

- Nevjerojatan osjećaj, ne znam što bih rekao. Mislim da ovo dobro pokazuje da nema slučajnosti i da sam s razlogom pozvan. Možda moram zabiti ranije da me izbornik što prije stavi u igru - rekao je Merino kroz smijeh pa dodao:

- Stvari tako funkcioniraju. Ja sam spreman kad god me izbornik zatreba. Vjerujem da je ljudima doma veliki šok kada zabijemo tek u zadnjim minutama, ali za nas je to samo još jedan korak bliže cilju do kojeg su nam ostala dva koraka.

Španjolska će protiv Francuske igrati u utorak, 14. srpnja, u 21 sat.