Izbornik Srbije nakon poraza od Turske: Igra se žestoko, trebali bi suci malo pripaziti na Jokića

Bila je to poslastica koju su mnogi nestrpljivo iščekivali, a kada je počela, nitko nije htio da završi. Turska i Srbija odigrale su čudesnu utakmicu u posljednjem kolu skupine A. Izravan okršaj za prvo mjesto pripao je Turcima koji su slavili 95-90, a tko zna, možda ćemo reprizu ovog dvoboja gledati u finalu EuroBasketa jer ove dvije reprezentacije, uz Njemačku, najviše su pokazale u dosadašnjem dijelu turnira.

Srbi su vodili većinu utakmice iako su imali velikih problema s ozljedama. Bogdan Bogdanović otpao je do kraja natjecanja, Vasilije Micić ima problema s ozljedom, a za utakmicu nije bio spreman Tristan Vukčević. I da nevolja ne dolazi sama, pokazala je završnica druge četvrtine kada se ozlijedio Aleksa Avramović koji se nije vraćao na parket do kraja utakmice. I bez obzira na sve poteškoće, Srbija je imala priliku riješiti utakmicu u samoj završnici, no napravila je niz pogrešaka i Turci su to iskoristili za veliku pobjedu.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Bio je to i okršaj divova i NBA zvijezda, Nikole Jokića i Alpera Sengüna, kojeg mnogi zovu 'Baby Jokić' jer njegov stil igre neodoljivo podsjeća na srpskog košarkaša. Turski Jokić ovaj put je okusio slast pobjede i završio utakmicu kao najbolji igrač utakmice s 28 koševa, 13 skokova i osam asistencija. Pravi Jokić brojao je do 22 koša i devet skokova.

Turska je tako osvojila prvo mjesto u skupini i u osmini finala igrat će protiv Švedske, dok Srbi idu na neugodnu Finsku. Izbornik Srbije Svetislav Pešić je nakon poraza rekao:

- Prije svega, čestitke turskoj momčadi, ali i našim igračima. Mislim da su obje ekipe pokazale odličnu igru, možda najbolju na ovom turniru do danas. Odluke i detalji su presudili. Na primjer, šut za tri poena turske momčadi. U utakmici na malu razliku morate biti koncentrirani na skoku. To je ono što se na kraju dogodilo. I mi smo zaslužili pobijediti, ali večeras je Turska bila malo bolja kada je bilo potrebno donositi najvažnije odluke.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Opet su se ozljede okomile na njih.

- Imali smo probleme s ozljedama, mali Tristan nije mogao igrati. Kada se igra s ovako puno energije, svi su važni, bilo to dvije ili tri minute. Najviše nas je poremetio taj koncept. Avramović je povrijedio petu, to je onako baš bolno, nije mogao nastaviti. To nas je poremetilo, nema veze, imamo vremena do subote, dva dana pauze. Malo ćemo se oporaviti fizički, pričekat ćemo tu utakmicu s Finskom i to je to.

Poslao je poruku i sucima.

- Igra se dosta žestoko. FIBA je napravila kriterije, dozvoljava se kontakt igra, mi se moramo prilagoditi. Ne možemo mijenjati pravila igre i kriterij. Mislim da je suđenje bilo dobro u smislu ako želimo dati neku ocjenu, držali su dobar kriterij. Voljeli bismo kada bi malo više obratili pozornost kada se spušta lopta Jokiću, moramo obratiti pažnju na fizički kontakt, mi trebamo napraviti faul više. Ne bih ništa o suđenju negativno, moramo se prilagoditi, vidjeti kako se u jednoj utakmici na malu razliku ponašamo, vidjeti što možemo očekivati od protivnika i kriterija suđenja.