Izbornik Tucak: Pa Sandro je riskirao život kako bi još igrao!

Sandro Sukno (28) čelnike je saveza o svojoj odluci da završi karijeru upoznao prije desetak dana. Ali s objavom se čekalo dok ne završi finale prvenstva, u kojem je Jug s 3-0 pobijedio Mladost.

- Bio sa sa Sandrom prije desetak dana na ručku u Zagrebu, rekao sam mu da život ide dalje, da je puno dao hrvatskom vaterpolu. On je riskirao svoj život odlazeći na operaciju srca, učinio je sve da nastavi karijeru. Znam koliko mu je taj vaterpolo značio i zbog njega mi je najteže. U tom razgovoru prije deset dana mi je rekao kako mu je velika želja da bude trener. To bi htio raditi i moju podršku ima - rekao nam je izbornik Ivica Tucak i nastavio:

- Volim ga kao sina, s njim sam doista imao fantastičan odnos i žao mi je što je završio karijeru.

Dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić naglasio je:

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Sandro je veliki hrvatski varterpolist i jasno da je njegov kraj karijere veliki gubitak za nas. No, najvažnije je zdravlje, a jednostavno on nije imao jamstvo da može ponovno igrati utakmice i morao je donijeti takvu odluku. Vodio nas je do svjetskog zlata prije dvije godine, bio je lider reprezentacije i tada je dosegao vrhunac, ali nažalost srce nije dopustilo da nastavi dalje, koliko god je on to htio. Odlazili su ovih godina sjajni igrači, završavali karijere, šteta što je Sandro morao završiti u godinama kad je još mogao puno toga dati.

Vjeko Kobeščak trenirao ga je u Jugu.

- On je trenirao ove godine. Vratio se u bazen, ali nije odigrao ni jednu utakmicu. Zdravlje je najvažnije. Od same dijagnoze je kraj karijere visio u zraku. Naravno da je za hrvatski vaterpolo ovo veliki gubitak. On je sjajan igrač, ali naš je vaterpolo znao ostati bez velikih imena koja su se povukla, pa je svejedno išao dalje i imao sjajne rezultate.