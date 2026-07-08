Izbornik U-19 reprezentacije: 'Filmski scenarij, ali uspjeli sve čemu smo se potajno nadali...'

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina izgubila je u polufinalu Europskog prvenstva od Španjolske rezultatom 3-0. Bolja je bila "furija", uzela je posjed od početka utakmice i stvarala prilike. Hrvatska se probudila tek pred kraj susreta, ali nije ozbiljnije zaprijetila. Ipak, samim plasmanom u poludinale Eura osiguran je nastup na Svjetskom U-20 prvenstvu koje će se igrati 2027. godine. Izbornik Siniša Orešćanin komentirao je utakmicu.

- Čestitke Španjolskoj na pobjedi, na vrlo dobroj igri i zasluženom prolasku u finale. Iza nas je jako dobar i uspješan turnir na koji smo ušli nakon 10 godina. Jako lijepe kvalifikacije i serije. Ušli smo s iščekivanjima, željeli smo biti ovdje, uspjeli smo prema scenariju koji je bio dosta filmski - započeo je izbornik pa dodao:

- Dojam je na prvu, nemaš što prigovoriti na boljoj igri Španjolske, ali u pripremi smo svašta pokušavali, adaptacija i slično, ali sigurno je jedan od uzroka bio i fitness. Pokušavali smo iz toga vući snage, no Španjolci su imali sve prednosti - dan više odmora i slično, neću tražiti izgovore.

Komentirao je što je nedostajalo Hrvatskoj

- Ali primijetio se taj dio u agresiji, izlasku, pritisku na loptu itd. Za Španjolce moraš biti savršen u tajminzima, iskakanjima, govorimo o nekim fazama bez lopte. Ali mislim da je glavni uzrok koji bi nam olakšao neki dio (nedostajao bi nam možda jedan trening, iako je pitanje bi li to nešto promijenilo) - definitivno s loptom nam je uz obranu glavno bilo dobro odraditi ofenzivne tranzicije gdje smo ih htjeli ipak malo razvući i umoriti, ali jednostavno su te svježe noge i naše loše odluke bile uzrok - rekao je pa nastavio:

- Veliko iskustvo, ovo je četvrta utakmica u praktički 10 dana. To je novo iskustvo koje nas čeka i na Svjetskom prvenstvu gdje igraš svaki treći dan. Postigli smo sve čemu smo se potajno nadali. Htjeli smo biti ovdje, pokazati ono što smo prikazivali prije kroz kvalifikacije, htjeli smo biti kompetitivni. Htjeli smo se kvalificirati na Svjetsko prvenstvo i uspjeli smo to.