Izbornik Walesa bio je pred otkazom uoči Hrvatske, a sad ga slave: 'Preponosan sam!'

Ogroman pritisak bio je na izborniku Walesa Robu Pageu uoči utakmice protiv Hrvatske. Javnost ga je već označila bivšim u slučaju poraza od 'vatrenih', ali uspio je opet zaustaviti brončane iz Katra. Nakon remija na Poljudu, sada je uzeo puni plijen.

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Wales je slavio protiv Hrvatske (2-1), ostao u igri za plasma na Euro i preskočio nas na tablici pa preuzeo drugo mjesto. Junak večeri bio je Harry Wilson koji je zabio dva gola.

Foto: MOLLY DARLINGTON

- Dali smo sve od sebe od prve do 95. minute. Uz pomoć navijača, zajedno smo imali veliku večer. Dečki su dali sve od sebe, njihov stav je na pripremama bio nevjerojatan. Volio bih da ste to vidjeli. Sve je u redu, ne mogu ih dovoljno nahvaliti. Mislim da ih sedam ne igra u početnim postavama u klubovima, no drugačije igraju za Wales. Igraju i uživaju - rekao je Page.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Iz njega su isijavali ponos i sreća.

- Ne mogu se više ponositi njima. Djela znače više od riječi. Dosta mi je razgovora o mojoj budućnosti. Idemo pričati o igračima i njihovim nastupima. Emotivan sam jer sam tako ponosan na njih. Zaslužuju sve pohvale. Jedva čekamo okupiti se za iduću utakmicu.