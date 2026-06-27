Izbornik Zelenortskih Otoka: 'Pokazali smo da i male zemlje mogu postići jako velike stvari'

Pokazali smo da ništa nije nemoguće“, reagirao je izbornik Zelenortskih Otoka, Pedro Leitao Brito Bubista, nakon što se afrički arhipelag od 500.000 stanovnika kvalificirao u nokaut fazu Svjetskog prvenstva 2026., postignuće koje je posvetio „svim malim zemljama svijeta“.

Zapadnoafrička reprezentacija, novajlija na Svjetskom prvenstvu, izašla je neporažena iz teške skupine H nakon što je sa Saudijskom Arabijom odigrala 0-0, što je bio njihov treći uzastopni remi nakon onih protiv Španjolske (0-0) i Urugvaja (2-2).

Foto: Annegret Hilse

„Pokazali smo da smo mala zemlja, ali da se borimo za stvari koje želimo postići. A za nas ništa nije nemoguće“, izjavio je izbornik, poznat kao „Bubista“, koji je na konferenciju za novinare stigao omotan zastavom Zelenortskih Otoka.

„Postali smo primjer koji pokazuje da i male zemlje mogu postići velike stvari, pod uvjetom da imaju fokus, odlučnost i rade organizirano. Pokazali smo da ništa nije nemoguće“, dodao je.

„Plavi morski psi“ predstavljaju Zelenortske Otoke, ali „i Afriku, i šire, male zemlje diljem svijeta. To je naša misija“, dodao je bivši branič koji je igrao u španjolskoj, portugalskoj i angolanskoj ligi i većinu svoje trenerske karijere proveo na Zelenortskim Otocima.

U šesnaestini finala, njegova momčad će se 3. srpnja u Miamiju suočiti ni s kim drugim nego s aktualnim svjetskim prvacima, Argentinom Lionela Messija.

Foto: MARIA LYSAKER

„Ponosni smo što možemo igrati protiv Argentine, zemlje s kojom imamo dugogodišnje veze“, rekao je, misleći na dijasporu Zelenortskih Otoka.

„Naš je cilj raditi stvari uz očuvanje našeg identiteta, bez obzira na protivnika“, inzistirao je čovjek koji vodi nacionalnu momčad od 2020. „Igrat ćemo s karakterom i odgovornošću, znajući da Argentina ima neke od najboljih igrača na svijetu, plus Messija, koji je za mnoge najveći svih vremena.U svakom slučaju, imati priliku suočiti se s Argentinom na Svjetskom prvenstvu izvor je radosti za našu momčad, za igrače i za sve Zelenortske Otoke“.